„Igor Vieru: opt portrete şi un album”, eveniment cultural de excepţie organizat la Chişinău

„Igor Vieru: opt portrete şi un album” a fost genericul mai puţin obişnuit al unui eveniment de excepţie găzduit de Muzeul Naţional al Literaturii Romane (MNLR) „Mihail Kogălniceanu”, în noul sediu nou din strada Alexei Mateevici. În premieră, au fost expuse portretele scriitorilor din patrimoniul instituţiei, realizate de marele maestru Igor Vieru şi a fost lansat mult aşteptatul album „Igor Vieru”, realizat de regretatul Roland Vieru, fiul artistului, relatează Mesager.



Cele opt portrete ale scriitorilor clasici şi contemporani străluminau spaţiul muzeului prin măiestria picturii, prin valoarea fiecăruia dintre marii condeieri: Vasile Alecsandri, Ion Creangă, Alexei Mateevici, Grigore Vieru.



„Este o minunăţie, noi ştiam că aceste portrete sunt la noi în fonduri dar nicio dată nu au fost expuse împreună şi suntem foarte bucuroşi că această vernisare de expoziţie este însoţită de împlinirea unei idei a lui Roland Vieru: publicarea albumului Igor Vieru”, menţionează directorul MNLR „Mihail Kogălniceanu”, Maria Şleahtiţchi.



„Acest Album a fost dorit de mulţi ani, dar un Album integru cu creaţia lui Igor Vieru. Albumul reprezintă a patra parte din tot ce a creat. Într-adevăr, Igor Vieru ne-a lăsat o comoară”, spune Emilia Vieru, soţia lui Roland Vieru.



Roland Vieru a pregătit meticulos materialele pentru albumul „Igor Vieru”, care a apărut la cel mai înalt nivel la o editură din Chişinău.



„Voiam să fac un Album dupa varianta Taschen, adică cele mai cunoscute Albume de artă din lume şi am vrut să dovedim că Igor Vieru merită un Album varianta Taschen după valoarea şi după ceea ce a făcut el pentru pictura şi cultura naţională”, spune scriitorul şi editorul Gheorghe Erizanu.



Grigore Vieru spunea despre marele maestru al culorilor: „Picturile lui Igor Vieru au ceva din baladele şi doinele noastre, ele miroase a busuioc şi a brazdă primăvăratică”.



„Igor Vieru era preocupat de temele etern umane, el era preocupat de baladele noastre, de perlele folclorice dar era şi un mare portretist. Observăm în aceste câteva lucrări o gândire plastică excepţională. Numele lui Igor Vieru trebuie evocat, este o stea de primă mărim”, afirmă criticul de artă Eleonora Sâdnic.



Noul spatiu al muzeului, lucrările lui Igor Vieru, precum si albumul au fost apreciate de premierul interimar Aureliu Ciocoi şi ministrul Culturii, Lilia Pogolşa.



„Calitatea extraordinara a acestei ediţii, am ţinut-o în mână, am răsfoit-o şi nu cedează cu nimic celor mai titrate edituri din străinătate. Si chiar aş încuraja misiunile noastre diplomatice să achiziţioneze cât mai multe exemplare şi să le utilizeze în activitatea culturală ca dovadă că avem şi noi da Vinci al nostru. Oameni de artă, care, din păcate, sunt foarte puţin cunoscuţi peste hotare”, a declarat premierul interimar Aureliu Ciocoi.



Expoziţia celor 8 portrete, Albumul „Igor Vieru” reprezintă o incursiune în fascinanta creaţie a lui Igor Vieru, maestru şi filosof al picturii, care s-a născut în data de 23 decembrie 1923 şi a trecut în eternitate acum 33 de ani.