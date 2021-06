Ce spun astrele azi, 18 iunie

Berbec

Este o zi potrivita pentru a face niste ajustari unui proiect profesional, inceput in urma cu o saptamana. Foarte important si util este sa faci echipa cu partenerul de viata, in sensul de a asculta parerile acestuia si a ajunge la cea mai buna solutie impreuna, chiar daca ti-e greu sa renunti la punctul tau de vedere. S-ar putea sa fie vorba despre o alegere care vizeaza zona profesionala.



Taur

Rezistenta pe care o opui schimbarii poate face ca lucrurile sa se deruleze cu dificultate la locul de munca. Cu alte cuvinte, cu cat vei fi mai rigid si mai inflexibil, cu atat mai mult va creste numarul problemelor cu care te confrunti. In consecinta, chiar daca iti place siguranta si nu vrei sa fii luat prin surprindere, de data aceasta incearca sa fii adaptabil, sa renunti la principiile nefunctionale, fara insa a renunta la moralitate. De asemenea, fii cooperant si deschis cu colegii de lucru.



Gemeni

Dificultatile financiare cu care te confrunti au rolul de a te constientiza ca trebuie schimbat ceva in modul de a gandi despre bani, in felul in care abordezi latura materiala a vietii. Lamentarile nu-ti sunt de niciun ajutor, ci tocmai schimbarea unor convingeri si preocupari. De fapt, daca reusesti sa-ti iei atentia de la bani si sa te focusezi asupra fiintei tale, asupra spiritului si lucrurilor pe care le faci cu bucurie, situatia aceasta se va schimba de la sine. Oricum, evita investitiile si cheltuielile inutile.



Rac

Astazi ai tendinta sa treci totul prin filtrul emotiilor si, tocmai de aceea, unele lucruri ar putea sa ti se para mai neplacute decat sunt in realitate. Spre exemplu, discutiile sau negocierile cu un partener de afaceri iti pot provoca mult stres, iritabilitate si emotii. De asemenea, pot exista tensiuni in familie, sau poti fi destul de introvertit si necomunicativ. Sfatul Astrocafe.ro pentru astazi este sa te concentrezi pe lucrurile frumoase existente in viata ta si sa iti dedici mai mult timp pentru relaxare si pentru a face acele lucruri care te bucura si te inspira.



Leu

S-ar putea sa fii pus in situatia de a comunica si cu persoane care nu-ti plac sau cu care nu rezonezi, cel putin la prima vedere. Numai ca trecand de prima impresie, ai posibilitatea sa creezi relatii benefice pe termen lung, cu oameni care iti vor fi de ajutor si vor juca un rol important in destinul tau. Asadar, da la o parte preconceptiile si prejudecatile si fii deschis la noi relatii, chiar daca acestea nu se incadreaza in sabloanele tale de relationare. Cat despre decizii importante, amana-le pe cat posibil, pentru ca emotiile sunt mult prea intense astazi.



Fecioara

Se pare ca astazi esti nevoit sa scoti niste bani din buzunar, pentru a intoarce un serviciu unui prieten sau pentru a obtine o favoare de la acesta. Intr-un fel sau altul, trebuie sa dai ceva in schimb pentru ceea ce obtii. Este vorba despre acceptarea unui compromis cu tine si cu principiile tale, despre niste reguli pe care altii ti le impun si pe care nu ai cum sa le refuzi, pentru ca ar insemna sa pierzi ceva. Totusi, incearca sa-ti conservi pe cat posibil resursele financiare.



Balanta

Luna se afla in semnul tau zodiacal, insa primeste aspecte tensionate, sugerand ca este momentul sa aduci niste modificari unui proiect profesional. Acestea vin pe fondul unor nemultumiri sau tensiuni in relatia cu un sef sau un colaborator. Probabil ca este necesar sa redefinesti termenii unei colaborari incepute cu o saptamana in urma, sa schimbi metodele de lucru intr-un proiect demerat recent, sau sa-ti ceri drepturile cu mai multa fermitate. S-ar putea ca atitudinea ta sa nasca tensiuni la locul de munca, insa pe termen lung se va dovedi benefica.



Scorpion

O zi in care este foarte importanta discretia, pentru ca ti se pot incredinta niste informatii secrete sau ti se pot face confidente. Pe de alta parte, ar fi foarte bine ca astazi sa te ocupi mai mult de tine si de sanatatea ta, orice ar presupune asta. Probabil ca te resimti dupa o perioada destul de incarcata, asa ca odihna, relaxarea si ingrijirea sanatatii sunt absolut necesare. Cat despre comunicarea cu cei din jur, incearca sa nu iei chiar totul personal si sa nu dramatizezi orice tensiune care apare.



Sagetator

Este activata zona relatiilor sociale si activitatilor de grup. Numai ca poti avea parte si de relatii tensionate sau de o comunicare dificila cu unul dintre prieteni sau cu o cunostinta. Motivul este nemultumirea ta legata de faptul ca acea persoana, fie isi incalca o promisiune facuta, fie amana sa-ti innapoieze niste bani pe care i-ai imprumutat si de care ai mare nevoie. In orice caz, se pare ca tensiunile aparute astazi pleaca de la bani si de la apararea sigurantei tale materiale. Solutia este sa fii ferm si concis in momentul in care iti exprimi punctul de vedere.



Capricorn

Ziua de astazi poate fi importanta pentru cariera, chiar daca apar tensiuni, blocaje si chiar conflicte cu un colaborator. Toate acestea te ajuta insa sa vezi unde gresesti si ce e de facut pentru a-ti imbunatati performantele. S-ar putea sa fie necesar sa aduci niste modificari unui proiect, pentru a indeplini cerintele sefilor. Partea buna este ca, intr-un fel sau altul, schimbarile care se produc in sfera profesionala, desi par neplacute, pot avea o influenta favorabila asupra veniturilor viitoare.



Varsator

Astazi este posibil ca principiile morale sa-ti fie puse la incercare. Mai exact, o situatie dificila la locul de munca te-ar putea tenta sa eludezi legea sau sa recurgi la metode neortodoxe, pentru a-ti salva pielea. Numai ca solutia cea mai buna pe termen lung este corectitudinea si asumarea propriilor greseli. Asa ca alege calea dreapta si onesta si te vei bucura de mult mai multa apreciere. De asemenea, nu incerca sa fugi din fata responsabilitatilor profesionale, pentru ca te vor ajunge din urma.



Pesti

Se pare ca situatia ta financiara nu e deloc roz, asa ca probabil vei avea tendinta sa intri in panica la un moment dat. Mai ales ca pot aparea intarzieri, amanari si restrictii in privinta unei sume de bani pe care o astepti. Pe de alta parte, esti predispus la decizii gresite legate de investitii si administrarea bugetului familiei, prin urmare, cel mai bine este sa nu te grabesti si mai ales, sa ceri sfatul partenerului de viata.