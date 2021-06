Tatiana Zatîc: Ritmul de imunizare ne îngrijorează

Autoritățile se arată îngrijorare de ritmul de vaccinare anti-COVID-19 înregistrat în ultima perioadă. Tatiana Zatîc, ministra interimară a Sănătății, spune că deși dispunem de mult mai multe doze de vaccin în comparație cu începutul campaniei de imunizare, interesul populației față de vaccinare scade. Zilnic, numărul persoanelor cărora le este administrat rapelul este mult mai mare față de numărul persoanelor cărora li se administrează prima doză, notează IPN.



„Suntem îngrijorați de ritmul de vaccinare care se înregistrează în țară. Pe zi înregistrăm câte 14 mii de vaccinuri administrate pentru a doua doză și doar câte 2 mii pentru prima doză. Asta înseamnă că există, din nou, un grad de reticență din partea populației în a se vaccina. Sistemul poate face față, poate să vaccineze un număr mare de persoane, rămâne doar ca și oamenii să-și dorească acest lucru” a spus Tatiana Zatîc în cadrul emisiunii „Punctul pe Azi” de la TVR Moldova.



Potrivit datelor oficiale, rata de imunizare în Republica Moldova este de puțin peste 11%. Totuși, specialiștii spun că cifra persoanelor vaccinate este mai mare, luându-se în considerare numărul persoanelor care și-au administrat vaccinul în România sau alte state.



„Este sistemul informațional la punctul de trecere a frontierei, poliția de frontieră înregistrează fiecare cetățean care are un certificat de vaccinare din altă țară. Vorbim despre cifra de 50 de mii de persoane vaccinate peste hotare, asta ar însemna 2% din populația eligibilă vaccinării, imunizată peste hotare. Chiar dacă am adăuga aceste 2% la rata generală per țară, am obține cam 13% din populație vaccinată, iar tabloul nu s-ar schimba radical. Noi încercăm să explicăm populației avantajele vaccinării ca această rată că crească ”, a spus Alexei Ceban, medic ANSP.



Potrivit datelor Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, în ultimele 7 zile au fost administrate 60 de mii de doze de vaccin, iar în total, de la începutul campaniei de imunizare - peste 500 de mii de doze. Peste 82% din lucrătorii medicali au fost vaccinați împotriva COVID-19, ceea ce a contribuit la scăderea cu 90% a ratei morbidității în rândul acestora.