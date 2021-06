Lucrul mai puțin știut despre frunzele de dafin

Frunzele de dafin sînt un condiment folosit pe larg în bucătărie. Chiar și așa, se pare că nu sînt pe deplin cunoscute beneficiile acestei plante miraculoase. Ceea ce nu știai este că dafinul, originar din Siria, în prezent este cultivat mai ales în regiunile mediteraneene. Florile sale, de culoare gǎlbuie, sînt poziţionate pe axul frunzei, sub formă de bucheţele. În plus, frunzele de dafin au proprietăți medicinale puternice.



Medicii greci foloseau mult frunzele şi fructele de dafin. Dafinul era un simbol al victoriei în antichitate, fiind dedicat lui Apolo. Sub formǎ de coroniţe(lauri) era oferit poeţilor şi generalilor victorioşi.



Frunzele de dafin, în formǎ de lance, degajǎ o aromǎ puternica, fiind foarte bogate în uleiuri esenţiale, uleiuri ce îi conferǎ proprietǎţi medicinale miraculoase. În zilele noastre dafinul este recunoscut pentru efectele sale antiseptice, antivirale şi bactericide.



Este un remediu eficace împotriva plǎgilor, aftelor şi abceselor dentare si este considerat un sedativ natural. Infuzia are o acţiune beneficǎ asupra sistemului nervos, aducînd echilibrul în caz de anxietate sau depresie. Stimuleazǎ digestia leneşǎ, creşte pofta de mîncare, combate fermentaţia.



Este recomandat ca un expectorant foarte preţios în rǎceli şi bronşite. Scade febra, si este folosit cu succes în combaterea bronşitelor, laringitelor, faringitelor, precum şi a gripei.