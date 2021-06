După 12 ani în funcția de premier, Netanyahu a fost înlăturat de la putere. Noul Guvern, condus de Naftali Bennett și Yair Lapid

Knesset-ul a votat, duminică, învestirea noului guvern condus prin rotație de Naftali Bennet și Yair Lapid, astfel înlăturându-l pe Benjamin Netanyahu de la putere, după 12 ani de mandat în funcția de premier, potrivit CNN.



Naftali Bennett este liderul partidului israelian de extremă-dreapta Yamina.





Naftali Bennett a depus jurământul de prim-ministru al Israelului, după ce câștigat încrederea parlamentului cu doar un vot mai mult decât cele împotrivă – 60 la 59.



După patru tururi de scrutin în doi ani, noul Cabinet condus de Bennett pune capăt unui blocaj politic care a ținut mult timp și face loc celei mai diverse coaliții din istoria Israelului, inclusiv primul partid arab care intră în guvern. În discursul său dinaintea votului din Knesset, Bennett a sărbătorit diversitatea și a avertizat privind polarizarea din stat.



“De două ori în istorie ne-am pierdut casa națională exact din cauza liderilor generației, care nu au putut sta unul cu celălalt să facă un compromis. Fiecare avea dreptate, însă cu toată dreptatea lor, au dat foc casei în care stăm”, a spus Bennett. “Sunt mândru de abilitatea de a sta împreună cu oameni care au viziuni diferite față de mine”.



Bennett a devenit premier ca lider al formațiunii politice Yamina, un partid de dreapta cu doar șapte locuri în Parlamentul israelian, astfel devenind singurul premier din istoria țării cu un partid atât de mic. În contrast cu aceasta, partidul Likud al lui Netanyahu câștigase 30 de mandate la alegerile din martie.



Însă, din nou, Netanyahu nu a putut strânge o coaliție de guvernare cu o majoritate de 120 de membrii ai Knesset-ului.



Pe baza acordului, premier va deveni Naftali Bennett, timp de doi ani, urmând ca în 2023, Lapid să preia funcția.



În timpul dezbaterii de dinaintea depunerii jurământului, Netanyahu a atacat coaliția care l-a înlăturat de la putere, denumindu-l un guvern “slab” și “periculos”. Mult timp considerat “magicianul” politicii israeliene, Netanyahu a supraviețuit ani de zile provocărilor la puterea pe care o deținea.



“Vă numiți gardienii democrației, însă vă este atât de frică de democrație, încât sunteți pregătiți să adoptați legi fasciste împotriva candidaturii mele – limba Coreei de Nord și a Iranului – pentru a menține regimul vostru”, a spus fostul prim-ministru, referindu-se la speculația că noul executiv va limita mandatele sau va interzice persoanelor puse sub acuzare să conducă guvernul.



Acesta a avertizat că noul guvern nu va putea face față Iranului și de asemenea a transmis rivalilor din interiorul partidului cât și din afara lui: “Ne vom întoarce în curând”.



Drumul lui Bennet către victorie a părut că nu are șanse în timpul celor 11 zile de lupte între Israel și militanții palestinieni de luna trecută, când Netanyahu părea să diminueze șansele partidelor de opoziție în a forma un guvern care să-l înlocuiască. Însă Yair Lapid, liderul partidului centrist Yesh Atid, care deținte 17 mandate, a făcut acordurile cu diferitele partide care au dus la schimbarea politică. Ceea ce a unit cel mai mult această coaliție, potrivit CNN, este dorința lor de a-l înlătura pe Netanyahu.



Diferitele interese din coaliție vor fi o provocare pentru acest guvern în găsirea unei baze comune privind probleme importante, precum politica vizavi de Autoritatea Palestiniană în Cisiordania sau cum să gestioneze relațiile cu Gaza.



Comunitatea internațională, inclusiv SUA, pun presiune pe reînnoirea procesului de pace dintre israelieni și palestinieni, însă guvernul nu este bine echipat pentru a gestiona astfel de negocieri, având în vedere că cele două partide se opun vocal față de stabilirea statului palestinian.



În timpul carierei sale politic, noul premier al Israelului a fost și ministru al apărării, ministru al economiei, ministru al educației. Însă mereu a fost sub conducerea lui Netanyahu, iar Bennett și-a început cariera politică ca șeful de cabinet al lui Netanyahu.