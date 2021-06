Ce fructe sa mănînci în funcție de anotimp

Toata lumea stie ca fructele sunt excelente pentru sanatate, insa stiai ca pe unele este bine sa le consumi doar in sezonul lor?



Fructul pe care trebuie sa-l consumi iarna

Este vorba despre portocala - In timpul lunilor de iarna, portocalele au gust mai bun. Cauta intotdeauna portcoale mari pentru ca sunt mai zemoase si mai delicioase.



Fructul pe care trebuie sa-l consumi primavara

Este vorba despre capsuni - Primavara apar cele naturale, fara factori chimici de crestere.



Frucrul pe care trebuie sa-l consumi vara

Este vorba despre poamă- Sunt bogati in antioxidanti iar semintele au beneficii nebanuite pentru sanatatea ta.



Frucrul pe care trebuie sa-l consumi toamna

Este vorba despre ananas - Cumpara-ti o bucata si consum-o imediat. Este plin de vitamine si nutrienti.



Fructul pe care il poti consuma tot anul

Banana. Este sursa excelenta de potasiu si este la fel de buna in fiecare anotimp.