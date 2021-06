Ce spun astrele azi, 8 iunie

Berbec

Luna sta in Taur, activand exact zona finantelor si castigurilor materiale. Astazi poti face alegeri inspirate in ce priveste o afacere, stii cum sa gestionezi eventualele blocaje si sa le intorci in favoarea ta, si, in plus, poti descoperi noi metode de castig si prosperitate. Nu-ti ramane decat sa stabilesti ce-ti doresti si sa fii atent la tot ce apare.



Taur

Daca in ultimele zile te-ai ocupat mai mult de altii, aceasta zi este potrivita pentru a te concentra asupra nevoilor tale. Luna sta in zodia ta si formeaza aspecte frumoase, anuntand o zi cu armonie, ipostaze benefice, comunicare eficienta. O imbunatatire a imaginii este binevenita. De asemenea, e important ca astazi sa te concentrezi asupra unor dorinte.



Gemeni

Oricat de mult ti-ar placea sa fii inconjurat de multa lume si sa porti conversatii nesfarsite, uneori ai nevoie de solitudine. Aceasta zi iti poate aduce revelatii pretioase, idei bune si raspunsuri indelung asteptate, cu conditia sa-ti iei o pauza si sa-ti oferi intimitate si liniste. In plan social si in ce priveste noile proiecte la care visezi, intalnesti exact oamenii de care ai nevoie.



Rac

In cazul tau, Luna in Taur activeaza zona prietenilor si relatiilor sociale, prin urmare castigurile vin prin intermediul acestora. Cu cat esti mai deschis si te lasi inspirat de ideile sau de succesul altora, cu atat mai multe oportunitati vin spre tine. Pe de alta parte, unele relatii pe care le-ai construit recent isi arata acum beneficiile si scopul.



Leu

Fara sa faci eforturi prea mari, astazi ai succes in tot ce-ti propui din punct de vedere profesional. De fapt, acum vezi rezultatele unor eforturi si alegeri din ultima vreme. Tot ce ai de facut, asadar, este sa primesti, sa te bucuri si sa fii recunoscator pentru tot ce ti se intampla.



Fecioara

Pentru tine, beneficiile acestei zile constau in raspunsuri si vesti bune de departe, rezolvarea unor probleme juridice, clarificarea termenilor unui contract sau acceptarea unei propuneri avantajoase. Este o zi buna si pentru a-ti organiza vacanta sau pentru a-ti stabili prioritatile pentru urmatoarea perioada.



Balanta

In urma intalnirilor si negocierilor din ultimele zile, se arata si castigurile. Ziua de astazi iti aduce favoruri, avantaje materiale si daruri. In plus, e posibil ca cineva sa se arate foarte interesat de experienta si talentul tau, si sa te recomande undeva sau sa-ti propuna o afacere. Asadar, atentie la ocaziile favorabile care pot aparea astazi.



Scorpion

Astazi, vrei, nu vrei, esti in centrul atentiei sau esti omul la care toata lumea vine pentru un sfat, o parere sau un raspuns. Esti bine vazut, te bucuri de apreciere, ba chiar poti fi remarcat de cineva care are o propunere pentru tine. Asadar, astazi fii deschis, receptiv si gata sa accepti tot ce vine spre tine.



Sagetator

Cu Luna in Taur, in zona muncii, tie iti merge totul din plin, la serviciu. Esti inspirat si eficient, ceea ce face ca rezultatele tale profesionale sa fie de exceptie. De asemenea, simtul practic te ajuta sa extragi beneficii maxime, inclusiv materiale, in urma muncii tale. In ce priveste sanatatea, o afectiune mai veche se poate ameliora.



Capricorn

Esti in elementul tau. Luna in Taur te predispune la gesturi pline de afectiune si tandrete si la declararea sentimentelor fata de cineva drag. De asemenea, poti primi, la randul tau, un dar, o dovada de iubire sau o propunere frumoasa. Creativitatea este si ea stimulata, asa ca e bine sa te concentrezi asupra acestei laturi.



Varsator

Tie, Luna in Taur iti aduce armonie in camin, experiente frumoase alaturi de familie, precum si satisfactii materiale. Este o zi potrivita pentru decizii legate de investitii sau pentru achizionarea unui bun pentru casa. De asemenea, e posibil sa simti nevoia unei schimbari de decor in locuinta.



Pesti

Poti avea de castigat de pe urma unor conversatii inspirate, a unor mesaje clare si concise sau a unor relatii benefice. Asadar, astazi ramai in comunicare cu cei din jur, fii atent la mesajele si informatiile primite, apoi foloseste-le in avantajul tau. Este o zi care-ti scoate in cale experiente si oameni providentiali.