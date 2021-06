Ce spun astrele azi, 7 iunie

Berbec

Este rost de cheltuieli pentru cele necesare traiului zilnic. Pe de alta parte, exista sanse minunate de a primi bani, cadouri sau favoruri de la persoanele din anturajul apropiat. Din cand in cand este bine sa-ti revizuiești atitudinea fata de bani si de consum. Traversezi o perioada in care filozofia de viata abordata pana acum se afla intr-un proces de modificare pe termen lung. Pe neasteptate ti se pot schimba gusturile, nevoile si atitudinea fata de tot si toate.



Taur

Intuitia este accentuata si bine ar fi sa mergi pe mâna ei intreaga zi. Chiar daca depistezi unele nereguli fie in relatii, fie in situatiile in care esti implicat vei gasi si solutiile potrivite remedierii acestora. Pe de alta parte indreapta-ti eforturile si spre a-ti reorganiza stilul de viata, a adopta o dieta, a-ti propune calatorii de agrement in locurile preferate. Dupa-amiaza, cineva din anturajul apropiat te va tine mult de vorba, dar cu folos.



Gemeni

Chiar daca vrei sa faci multe si marunte, sporul este redus. Sanatatea este vulnerabila, fiind vorba cel mai probabil despre oboseala acumulată de ceva vreme. Exista si riscul accentuarii unor afectiuni le gâtului, respiratorii sau renale, dar daca te ingrijesti corespunzator vei depasi ziua foarte bine. Pe de alta parte, sunt momente excelente pentru a medita pe marginea evenimentelor in care esti implicat. Astfel vei descoperi detalii importante.



Rac

Relatiile cu prietenii iti vor oferi surprize interesante. Discutiile cu persoane din anturajul socio-profesional sunt frecvente, pentru ca sunt momente bune de a afla detaliile unor proiecte profesionale care sufera modificari în umbră. Ajutorul de care ai nevoie in segmentul profesional vine pe cai mai putin obisnuite, poate chiar de la persoane total necunoscute sau care in aparență vorbesc din carti. Si totusi, multe lucruri folositoare afli astăzi.



Leu

Se intrezaresc intalniri cu persoane importante, atat la serviciu, cat si in plan personal. Datorită instabilitatii emotionale exista riscul sa te împotrivești la orice si oricine. Controlează-ți stările, alege-ti vorbele cu grija pentru ca foarte usor poti primi etichete pe termen lung din partea celorlalti. Chiar sunt oameni binevoitori in preajma ta si-ti ofera sprijin neconditionat. Ai incredere ca totul se desfasoara in favoarea ta.



Fecioara

Astazi poti calatori, poti alcatui planuri de calatorie sau poti discuta cu persoane aflate in strainatate. Posibil ca nu toate sa iasa asa cum doresti tu, insa daca ai sa observi atent ce se petrece in preajma ta, vei constata ca de fapt te afli pe o coordonata personala care îți îngustează mult viziunea asupra relatiilor si evenimentelor. Fii deschis la schimbare si evita trasarea unor concluzii pe un fond emotional accentuat.



Balanta

Opreste-te din forfota zilei, chiar si pret de cateva momente, pentru a te gândi pe indelete la relatiile si evenimentele in care esti implicat. Apoi analizeaza-ti dorintele, scopurile personale, profesionale si modalitatile prin care vizezi sa le atingi. Pentru ca intuitia este accentuata, daca ai rabdare si-ti deschizi mentalul spre alte frecvente, din afara realitatii cotidiene, vei obtine informatii deosebite pentru tot ce ai nevoie.



Scorpion

Sunt posibile neintelegeri in relatiile parteneriale. Ziua iti aduce momente bune pentru a revizui unele detalii si intelegeri ale actiunilor comune cu altii. Cu toate ca este dificil sa impaci pe toata lumea, inclusiv pe tine, daca ai sa abordezi totul cu rabdare, deschidere mentala si sufleteasca, pana la urma lucurile se vor aranja favorabil pentru toata lumea. De retinut ca emotiile si subiectivismul sunt accentuate, de aceea fii prudent in luarea deciziilor.



Sagetator

Este bine sa te ocupi de treburi usoare, de rutina, atat acasa, cat si la serviciu. Pe de alta parte, daca este posibil ia-ti liber si profita de vremea frumoasa de afara, plimbandu-te in aer liber. Ai nevoie de relaxare, detasare de cotidian si chiar de jocuri amuzante alaturi de cei dragi. Sanatatea este vulnerabila, dar sunt momente pasagere. De aceea evita pe cat posibil consultatiile, analizele medicale si interventiile chirurgicale.



Capricorn

Ziua este potrivita pentru distractii, hoinăreli prin locurile preferate si discutii amicale cu cei dragi. Sunt posibile niscai neintelegeri cu persoana iubita, copiii, generatiile mai tinere decat tine, dar sunt pasagere. Cu putin efort si bunavointa vei depasi totul cu bine. Insa, fii alaturi de cei dragi, asculta-le doleantele si la nevoie ajuta-i atat cat poti, fara sa exagerezi. Pe de alta parte, indreapta-ti eforturile si spre un hobby personal.



Varsator

Ziua este favorabila reuniunilor de familie si treburilor gospodaresti. Chiar daca altii te provoaca sa faci cu totul altceva, sufletul tau doreste doar compania membrilor familiei, linistea si confortul casei. De aceea ocupa-te pe indelete de tot ce tine de segmentul domestic. Depănarea amintirilor impreuna cu cei dragi, vizitarea locurilor natale, a rudelor sunt îndeletniciri care iti aduc voie buna si relaxare.



Pesti

Discutiile si intalnirile cu persoanele din anturajul apropiat sunt frecvente pe parcursul intregii zile. Este bine sa profiti de avalanșa de subiecte vehiculate astazi in preajma ta, deoarece vei afla printre banalitatile cotidiene si lucruri interesante, folositoare mai ales in segmentul profesional. Calatoriile pe distante scurte sunt alte aspecte posibile. Pe de alta parte, sunt momente favorabile pentru activitati intelectuale sau demersuri specifice abordării unor cursuri.