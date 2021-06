O „superautostradă” este construită cu cenușă de hârtie în loc de ciment, în Spania

La prima vedere, noua porțiune de autostradă construită la Font de la Figuera, lângă orașul spaniol Valencia, arată ca oricare alta. Dar constructorul folosește cenușă de hârtie în loc de ciment, relatează Euronews, potrivit DIGI24.ro.



„În construcția de drumuri, avem nevoie de cele mai puternice materiale. Și pentru asta de obicei folosim ciment. Dar această cenușă de hârtie nu doar că arată ca cimentul, ci îndeplinește toate cerințele tehnice. În plus, este și mai ecologică", explică Juan Jose Cepria Pamplona, manager de proiect al companiei Acciona, care construiește autostrada, notează sursa citată.



Acciona consideră că utilizarea cenușii de hârtie în loc de ciment îi va permite să reducă semnificativ amprenta de carbon a șoselei.



„Impactul potențial al proiectului este enorm. Am calculat că putem elimina 65-75% din emisiile de CO2 asociate. Și, la o scară mai largă, am putea economisi până la 18.000 de tone de ciment pe an”, spune Cepria Pamplona.



Dar beneficiul nu este doar reducerea emisiilor de carbon. Prin utilizarea cenușii de hârtie - adică deșeuri de hârtie și celuloză arse care nu mai pot fi reciclate - compania transformă gunoiul, care cel mai probabil ar ajunge într-un depozit de deșeuri, într-o resursă.



Autostrada din La Font de la Figuera este unul dintre cele trei proiecte pilot de acest fel, dar Juan Jose spune că Acciona are planuri mari pentru viitor.



„Intenția noastră este să extindem utilizarea cenușii de hârtie la nivel național și în cele din urmă să o reproducem la nivel internațional”, spune el.



Proiectul paperChain, care reunește 20 de parteneri din 5 țări, intenționează să utilizeze 15% din deșeurile de hârtie care ajung în depozitele de gunoaie și să le transforme în materii prime secundare.



Acciona este membră a proiectului paperChain. Inițiativa, care face parte din strategia industrială mai largă a Europei de a asigura o abordare mai sustenabilă a resurselor naturale, își propune să valorifice deșeurile generate de industria de hârtie și celuloză din Europa.



Cifrele din 2014 arată că sectorul - al doilea ca mărime din lume - a avut o producție anuală de 130 de milioane de tone. 11 milioane de tone din acestea s-au transformat în deșeuri nereciclate.