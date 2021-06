Iată motivul pentru care vaccinurile sunt, de obicei, injectate în braț

Milioane de oameni și-au suflecat mânecile și au primit vaccinul împotriva COVID-19, însă de ce și-au suflecat mânecile și nu pantalonii? De ce sunt administrate cele mai multe vaccinuri în braț?



Trebuie menționat faptul că cele mai multe vaccinuri sunt injectate în mușchi, tehnica fiind cunoscută drept injecție intramusculară.



De asemenea, unele vaccinuri, precum vaccinul împotriva rotavirusului, sunt administrate oral. Alte vaccinuri sunt administrate sub piele sau pe cale subcutanată, precum cele pentru rujeolă, rubeolă și oreion. Cu toate acestea, multe alte vaccinuri sunt injectate în mușchi.



Așadar, de ce este mușchiul atât de important și cât de mult contează, de fapt, locul administrării vaccinului? Și de ce mușchiul brațului, numit deltoid?



Un loc excelent pentru administrarea vaccinurilor



Mușchii sunt un loc excelent pentru administrarea vaccinurilor pentru că țesutul muscular conține celule imunitare importante. Aceste celule imunitare recunosc antigenul, o cantitate mică de virus sau bacterie introdusă de vaccin, care stimulează un răspuns imunitar.



În cazul vaccinurilor împotriva COVID-19, acestea nu introduc un antigen, ci mai degrabă schema pentru producerea antigenilor. Celulele imunitare din țesutul muscular colectează acești antigeni și apoi îi prezintă la ganglionii limfatici.



Injectarea vaccinului în țesutul muscular păstrează serul localizat, astfel că celulele imunitare „dau alarma” și anunță alte celule imunitare, explică Libby Richards, profesor asociat la Universitatea Purdue, SUA, potrivit Science Alert.



O componentă cheie a sistemului nostru imunitar



Ganglionii limfatici, componentă cheie a sistemului nostru imunitar, conțin mai multe celule imunitare care recunosc antigenul din vaccinuri și inițiază procesul imunitar de producere a anticorpilor.



Grupuri de ganglioni limfatici sunt situate în zone apropiate de locul administrării vaccinurilor. Spre exemplu, multe vaccinuri sunt injectate în mușchiul deltoid pentru că acesta este situat în apropiere de ganglionii limfatici aflați chiar sub subraț. Atunci când vaccinurile sunt administrate în coapsă, vasele limfatice nu trebuie să se deplaseze prea mult până la ganglionii limfatici din zona inghinală.



De asemenea, țesutul muscular tinde să păstreze reacțiile la vaccin localizate. Injectarea vaccinului în mușchiul deltoid ar putea rezulta în inflamare sau durere în locul injecției. Însă, dacă anumite vaccinuri sunt injectate în țesutul adipos, șansa de iritație sau inflamație crește pentru că țesutul adipos are un aport sangvin redus, ceea ce duce la absorbția scăzută a unor componente din vaccin.



Trebuie luat în considerare și confortul pacientului



Totuși, un alt factor important în alegerea locului de administrare a unui vaccin este și dimensiunea mușchiului.



Adulții și copiii mai mari de trei ani tind să primească vaccinurile în partea superioară a brațului, adică în deltoid. Copiii mai mici de trei ani primesc vaccinurile în coapsă pentru că mușchii din braț sunt mai puțin dezvoltați.



Un alt factor important ce trebuie luat în considerare este confortul pacientului. Cum ar fi să ne dăm pantalonii jos atunci când trebuie să primim un vaccin? Suflecarea mânecii este o variantă mult mai preferată.