Cum sa te menții sănătos cu bani puțini

Nu trebuie sa cheltui lunar zeci de mii de lei pentru a fi sanatos. Iata cateva sfaturi care te vor ajuta sa-ti atingi acest obiectiv fara sa fii nevoit sa platesti o avere.



Gaseste alimentele pe care le iubesti si modalitati prin care sa le folosesti in orice reteta

Sa spunem ca iti place ceapa. O poti consuma cruda, coapta, in supa, cu ciuperci, in sandwich-uru, in salate. Poti proceda la fel daca te dai in vant dupa ciuperci, avocado, salsa ori fasole.



Descopera vechi retete de familie

In fiecare familie exista retete traditionale transmise din generatie in generatie. Unele s-ar putea sa nu-ti placa, insa altele, la fel de bine, ti s-ar putea parea delicate. In plus, aceasta este o modalitate extraordinara de a afla mai multe despre istoria familiei tale si iti ofera un motiv in plus sa petreci timp alaturi de bunica.



Nu mai folosi suplimentele alimentare, ori fa-ti propriile suplimente

In general, suplimentele alimentare sunt destul de scumpe si nu toate sunt bune pentru tine. Daca ai nevoie de o crestere fa-ti propriile suplimente. Mai multa energie? Ia sfecla, rucola, ceai verde sau yerba mate. Ai de dat un test? Foloseste pudra de schinduf. Ai nevoie sa-ti imbunatatesti rata de recuperare? Ai la indemna crema de cacao si mac. Daca iti place pudra, foloseste banii economisiti pentru a cumpara un deshidrator. Astfel vei obtine pudra din alimentele favorite. Nu-i asa ca este bine sa stii ce bagi in corp?



Fa totul supa

De la supa de ceapa, pana la supa cu pui si taitei – ambele sunt usor de facut, au un gust grozav, sunt sanatoase, iar apa si legumele le transforma intr-un aliment satios. Vrei sa imbogatesti gustul? Foloseste cu incredere ardeiul iute, ghimbirul, lemongrass, coriandru, busuioc si patrunjel.



Cumpara fructe congelate

Fructele congelate sunt mai ieftine si, in plus, tin mai mult. Ca sa nu mai vorbim ca le poti folosi mai usor daca vrei un smoothie.



Gustari inteligente

Daca nu-ti este suficient de multa foame incat sa consumi un fruct intreg (un mar, o portocala, doua kiwi), atunci nu manca. Daca iti este pofta de ceva crocant nu alege o punga de chipsuri, desi te costa mai putin, ci opteaza pentru fructe sau legume uscate.



Idei (non alimentare) bonus



Cumpara o bicicleta

Este placuta si sanatoasa si, in plus, te ajuta la protectia mediului inconjurator (prin faptul ca inlocuiesti masina cu bicicleta).



Anuleaza abonamentul la sala de sport

Insa numai daca te poti antrena si in alta parte decat la sala de sport. Foloseste banii pe care ii economisesti pentru a cumpara o bicicleta sau un echipament minimum de sport pe care sa il folosesti acasa. Vei fi uluit de rezultatele minunate pe care le poti obtine doar folosindu-ti corpul si nimic altceva.



Mergi mai mult

Poti merge sa vizitezi muzeele, galeriile de arta, parcurile ori locurile in care sa pur si simplu sa te plimbi astfel incat atat mintea cat si corpul tau sa aiba de castigat.