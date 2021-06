Ce spun astrele azi, 5 iunie

Berbec

Apar cheltuieli de tot soiul in acest weeknd, dar si veniturile iti sporesc in urma eforturilor depuse la serviciu. De asemenea, informatiile privitoare la modificarea conditiilor de lucru, poate chiar si a salarizarii tale sunt frecvente si de luat in seama. Este adevarat ca primesti sustinere materiala serioasa din partea rudelor, partenerului de viata sau a unor colaborari, dar acestea sunt fluctuante si vor diparea curand. Totusi, mâna divină se ântinde spre tine la momentul potrivit.



Taur

Acest weekend marcheaza inceputul unei etape deosebite, in sensul ca vei avea forța necesară, discernământ si ocazii minunate de a-ți îmbunătăți relatiile cu ceilalti. Pe de o parte, vei opera acele schimbari necesare in structura ta interioara, care vor duce la manifestari exterioare adaptate momentului si situatiilor in care esti implicat sau vrei sa te implici. Iar pe de alta parte vor veni catre tine numai acei semeni care rezoneaza cu noul tu.



Gemeni

Este bine sa-ti planifici activitati usoare, dar mai ales orienteaza-ti eforturile spre a-ti ingriji sanatatea. Chiar daca primesti invitatii de a te alatura celor dragi in discutii, excursii, mese festive, raspunde politicos, explicand ca simti nevoia de a fi singur si de a te odihni departe se forfota cotidiana. Astfel si unii apropiati iti pot urma exemplul, ingrijindu-se de treburile lor. Rezerva suficient timp, rabdare si spatiu pentru refacerea fortelor vitale.



Rac

Weekend-ul iti aduce activitati diverse alaturi de prieteni sau de persoanele din anturajul profesional. Pentru ca este posibil sa cheltuiesti o suma de bani consistenta pentru toate acestea, reactiile tale pot fi imprevizibile si greu de controlat. De aceea ar fi bine sa te gandesti bine inainte de accepta propunerile celorlalti. Dorinta de distractii si aventuri este mare, insa paguboasa daca ii dai curs. Tine cont de sfaturile celor dragi!



Leu

Zilele acestea se pare ca va trebui sa socializezi cu multa lume, atat in mediul profesional in care activezi, cat si in cel familial. Indiferent de provocarile care te solicita ai incredere ca le vei depasi cu bine. Posibil ca cele din segmentul domestic sa fie ceva mai accentuate, pentru ca traversezi o perioada de mari rascoliri vizavi de relatiile cu membrii familiei si rudele neamului in care te-ai nascut. Figurile autoritare din preajma ta iti vor aprecia eforturile si prezenta.



Fecioara

In acest weekend este posibil sa-ti modifici unele pareri, construite cu grija in ultimii ani, vizavi de persoanele din anturajul apropiat. Dezbaterile pe temele filozofice sau pe temele banalului cotidian sunt frecvente si unele destul de solicitante. De aceea ar fi intelept sa eviti a accepta intlaniri cu persoanele pe care le simti prea incisive. Infrumuseteaza-ti sufletul cu lecturi deosebite, vizioneaza un film bun sau viziteaza o galerie de arta.



Balanta

La finalul acestei saptamani se pare ca te preocupa in mod special bugetul si bunurile pe care le imparti cu ceilalti, in mod special cu partenerul de viata, rudele sau colegii din segmentul profesional. Este rost de cheltuieli suplimentare, fie pe taxe si impozite restante, fie pe mofturile celor dragi. Temerile vizavi de veniturile tale fluctuante sunt nefondate, deoarece, daca esti atent, vei observa ca la momentul potrivit apar si resursele necesare.



Scorpion

Multe fluctuatii se întrezăresc la finalul acestei saptamani in segmentul partenerial. Fie ca este vorba despre partenerul de viata, fie despre cei din cadrul locului de munca este greu sa ajungi la un consens cu fiecare dintre ei. Cel mai bine ar fi sa pastrezi o anumita distanta, mai ales afectiva si sa privesti la evenimentele, discutiile care se deruleaza in preajma ta. Daca esti nevoit sa iei decizii sau sa dai explicatii, gandeste-te bine inainte si apoi treci la actiune.



Sagetator

Zilele acestea esti harnic, dornic sa rezolvi treburile profesionale sau personale restante din ultimele patru saptamani, in pofida faptului ca organsimul tau are nevoie de odihna prelungita. Selecteaza-ti prioritatile si evita risipa de energie vitala in actiuni care pot fi amânate sau rezolvate de altcineva. Se pot accentua neplaceri ale segmentelor capului și gâtului, de aceea ia in serios semnalele trupului si relaxeaza-te.



Capricorn

Activitatile desfasurate impreuna cu persoana iubita si prietenii apropiati predomina la finalul acestei saptamani. Cu toate ca, spiritele se pot inflma usor, si nu de la vremea calda de afara, daca ai sa fii ceva mai ingaduitor cu ceilalti, totul va fi minunat pentru toata lumea. Este timpul sa-ti revizuiesti asteptarile in materie de amor si afectiune, asa incat lasa-te purtat de evenimente si invata din ele cate ceva. Veselia este la cote mari!



Varsator

In acest weekend, treburile gospodaresti si relationarea cu membrii familiei sunt accentuate. Pentru ca tu vrei sa iesi in lume, alaturi de prieteni sau persoanele influente de la serviciu, cei dragi se pot necăji profund. Fii prudent si directioneaza mai multa atentie si efort acasa, inspre membrii familiei. Reputatia sociala, functia de conducere, aprecierile sefilor sau colegilor de munca sunt trecatoare, dar familia ramane in permananta alaturi de tine.



Pesti

Oscilezi mult in decizii si actiuni la sfarsitul acestei saptamani. Se pare ca, datorita unor cunostinte, prieteni care se afla in strainatate sau care au revenit de curand de pe alte meleaguri, tinzi sa te indepartezi de cei dragi, de familie si sa adopti din filozofia, vorbele, gesturile acestora. Gandirea iti este confuza, agitata si cu greu o poti disciplina. De aceea, fereste-te de a trage concluzii ferme si de a lua de bun tot ce iti spun altii.