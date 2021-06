Regina Elisabeta a II-a îl va primi personal pe preşedintele SUA Joe Biden pe 13 iunie, la finalul summitului G7

Regina Elisabeta a II-a îl va primi personal pe preşedintele Statelor Unite, Joe Biden, pe 13 iunie, în ultima zi a summitului G7 care are loc în Anglia, a anunţat joi într-un comunicat Palatul Buckingham, transmite AFP.



Suverana în vârstă de 95 de ani se va întâlni cu liderul american, în vârstă de 78 de ani, la castelul Windsor din vestul Londrei, unde s-a retras de la începutul pandemiei în Regatul Unit, în martie 2020. Joe Biden va fi însoţit de soţia sa, Prima Doamnă Jill Biden.



De când cu pandemia, regina Elisabeta - care a fost deja vaccinată anti-COVID-19 cu ambele doze - a participat doar virtual la majoritatea angajamentelor, inclusiv la audienţe cu ambasadori străini. Întâlnirea cu Biden va fi cel mai important eveniment oficial la care ia parte regina după discursul său din Parlament la debutul noii sesiuni, la 11 mai, când a apărut pentru prima dată în public după funeraliile soţului ei, prinţul Philip, în aprilie.



Cu excepţia lui Lyndon B.Johnson, regina Elisabeta i-a întâlnit pe toţi preşedinţii americani din timpul celor 69 de ani ai săi de domnie de până acum. În iunie 2019, ea l-a primit pe predecesorul lui Biden, Donald Trump, în timpul controversatei vizite sale de stat.



Întâlnirea din 13 iunie are loc cu prilejul vizitei în Anglia a preşedintelui SUA, care ia parte între 11 şi 13 iunie la summitul G7 de la Cornwall, alături de liderii Germaniei, Canadei, Franţei, Italiei, Japoniei şi Regatului Unit.



Summitul va reprezenta şi pentru liderul american, inaugurat în ianuarie, primul angajament pe plan extern cu participare fizică, şi el limitându-şi deplasările din cauza pandemiei.



Biden se va deplasa ulterior la Bruxelles pentru un summit al liderilor NATO, la 14 iunie, urmat de un summit Uniunea Europeană - SUA, iar pentru 16 iunie are prevăzută o întâlnire la Geneva cu omologul său rus Vladimir Putin.