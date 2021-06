Zeci de apicultori şi meşteri populari şi-au expus munca la un târg din capitală

Zeci de apicultori, dar şi meşteri populari din ţară şi-au dat întâlnire la un târg în Scuarul Catedralei, unde şi-au expus munca de peste an. Deşi a fost un an greu, marcat de pandemie, dar şi de condiţii meteo nefavorabile, apicultorii totuşi speră ca în cadrul iarmarocului să îşi vândă produsele. Astfel, cumpărători au avut ocazia să procure miere de albini de diferite tipuri, ceară, polen, dulciuri, migdale, alune, dar şi produse de artizanat, relatează Mesager.







Constantin Cojocari este apicultor de mai bine de 30 de ani. Bărbatul spune că din cauza gerului din acest an multe albini am pierit, iar în consecinţă şi miere va fi mai puţină.



Apicultorii susţin că acest târg este o oportunitate de a-şi vinde produsele.



La iarmaroc a venit şi Victor Ciornîi. Bărbatul este imobilizat într-un scaun cu rotile, iar de 15 ani confecţionează diferite obiecte din piele.



„Am venit la târg şi sper să vând ceva. Am genţi, suport pentru telefon, portmonee. Timpul de afară este frumos şi sperăm să avem şi vânzări”, a menţionat meşterul popular.



Oamenii susţin că acest eveniment întinde o mână de ajutor producătorilor autohtoni.



„Trebuie încurajată această acţiune, este lăudabil şi sunt producătorii locali.”



„Noi ne plimbam şi am văzut acest târg. Acuş ne alegem ceva, cred că miere”, au spus cumpărătorii.



Preţul unui kilogram de miere variază între 100 şi 200 de lei. Târgul va fi deschis până pe 6 iunie.