Ce spun astrele azi, 4 iunie

Berbec

Chestiunile financiare cotidiene sunt tema zilei. Te poti ocupa de cumparaturile necesare traiului cotidian, dar rezuma-te doar la strictul necesar. Sunt posibile cadouri si recompense de la cine te astepti mai putin. In a doua parte a zilei, o ruda sau un prieten apropiat are nevoie de ajutorul tau. Detaseaza-te de problemele celorlalti si nu lua de bun chiar tot ce ti se spune.



Taur

Ziua îți oferă multă energie. Esti plin de viata, iar dorinta de afirmare este la cote inalte. Totul te solicită destul de mult, așa încât fii prudent. Ocupă-te doar de treburi ușoare, evită exagerările și ascultă-ți organismul. Un masaj, un tratament cosmetic sau trasarea unui plan de îngrijire a sănătății sunt binevenite. Odihnește-te conștient!



Gemeni

Esti destul de retras astazi. Dorinta de a fi doar cu tine insuti este accentuată. Gandeste-te pe indelete la noi directii de viata si elimina din jurul tau tot ce te impiedica. Sanatatea este vulnerabila. Spre sfarsitul zilei te vei simti mai bine, insa ocupa-te doar de treburi usoare. Fii precaut in privinta banilor obtinuti de la un loc de munca.



Rac

Prietenii iti sunt alaturi cu dialoguri si sfaturi interesante, ba chair unele trăsnite la prima vedere. Vei fi uimit de zelul unora de a-ți susține proiectele sau planurile profesionale. Fii prudent si nu cere mai mult decat ti se ofera. Spre finalul zilei, tendinata de izolare va fi la cote inalte. Plimba-te in aer liber, mediteaza sau lectureaza o carte amuzanta.



Leu

Se pare ca vei fi nevoit sa dai ochii cu sefii sau cu autoritatile. Sunt posibile neintelegeri, discutii contradictorii și turnuri spectaculoase ale unor situații sigure până nu demult. Fii atent ce ti se reproseaza si gândește-te la remediile necesare. Un prieten apropiat iti poate oferi informatii pretioase legate de locul de munca. Spre finalul zilei, ocupă-te de cei dragi.



Fecioara

Dorinta de rafinare sufleteasca este la cote inalte. Iti sunt favorizate vizitele la muzee, galerii de arta, discutiile pe teme spirituale sau lecturarea unei carti bune. Relatiile cu strainatatea pot cunoaste rasturnari de situatie. Daca plănuiai sa pleci intr-o calatorie indepartata, aceasta se poate amâna. Momente excelente de a-ți revizui filozofia de viață.



Balanta

O zi potrivita chestiunilor financiare, ce vizeaza banii si bunurile altora. Este posibil să fii nevoit să achiți datorii restante, datorii ce vizează bunuri sau servicii comune cu alții. În a doua parte a zilei, bine ar fi sa lasi pragmatismul vietii cotidiene deoparte si să-ți indrepti gandurile catre laturile spirituale. Plimba-te in aer liber sau stai de vorba cu un prieten drag.



Scorpion

Relațiile parteneriale sunt pasibile de surprize de proporții. Reproșuri din partea unora, doleanțe spuse pe tonuri ridicate din partea altora, iar tu vei fi nevoit să-i asculți pe fiecare, ba să și găsești soluții viabile. Se recomandă prudență, răbdare, toleranță. Unele dintre aceste relații se pot destrăma definitiv de la banalități. Pe de altă parte, este bine să renunți la relațiile și situațiile pre solicitante.



Sagetator

Energia zilei te predispune multă forfotă la serviciu. Relatiile colegiale sunt tensionate, iar sefii au dispărut din peisaj. Dozeaza-ti eforturile, ocupa-te doar de activitatile usoare si evita provocarile. Sanatatea este vulnerabila. Foloseste remedii naturiste pentru imbunatatirea starii tale generale, plimba-te in aer liber si odihneste-te mai mult. Spre seara te vei simti mai bine.



Capricorn

Foarte delicate sunt relațiile sentimentale. Tu ai chef de distractii si aventuri, însă ceilalți sunt deranjați de asta. Controlează-ți stările și alege-ți reacțiile cu grijă. Relatiile cu persoana iubita sunt tensionate, însă răbdarea și diplomația pot aplana animozitățile. Altii vor avea de-a face cu copiii si năzbâtiile lor. Orientează-ți eforturile și spre un hobby.



Varsator

Treburile gospodaresti iti sunt bine sustinute de catre astre. Este o zi propice curateniilor generale, reparatiilor curente, amenajarii gradinii sau decoratiunilor interioare. Relatiile cu membrii familiei sunt tensionate, dar pana la finalul zilei poți lămuri situațiile. Esti creativ si bine ar fi să-i lași și pe ceilalti să se bucure de realizarile tale.



Pesti

Se pare ca in prima parte a zilei esti mai mult pe drumuri. Scopurile pot fi diverse, dar cu folos. Comunicarea este deficitara, așa încât fii pregătit pentru discuții inedite, purtate pe tonuri înalte. Rudele sau prietenii apropiati iti solicita ajutorul. Mai întâi rezolvă-ți treburile personale și apoi fii alături si de cei dragi.