Ce spun astrele azi, 3 iunie

Berbec

In prima parte a zilei esti discret si cu gandurile departe. Posibil sa-ti dea de furcă, bugetul disponibil sau chestiunile financiare comune cu altii. Insa, ca prin minune, dupa pranz ai sanse sa primesti solutii deosebite pentru tot ce te frământă. Ai grija si de sanatate, pentru ca tumultul sufletesc te oboseste. Pe cat posibil, adopta o dieta usoara, hidrateaza-te suficient si rezerva-ti momente pentru o plimbare intr-un parc.



Taur

Evita agitatia generata de intalnirile si dialogurile cu multa lume! Cel mai bine ar fi sa-ti rezervi ziua pentru tine, sa te detasezi de tot ce te inconjoara si sa planuiesti in taina abordarea unor relatii de buna calitate, mai ales in domeniul profesional. Chiar daca pe alocuri, sanatatea te va necăji, fiind atent si ingrijindu-te corespunzator iti va fi foarte bine. Chiar ai nevoie de odihna, somn si mult aer curat.



Gemeni

Se intrezaresc dialoguri importante vizavi de segmentul profesional in care activezi. Sigur ca unele vesti iti vor displăcea, dar exista altele care iti sunt de mare folos. Ai nevoie de cat mai multe pareri si sfaturi, pentru ca esti vulnerabil in plan socio-profesional. Este bine sa fii discret, sa observi atent ce se petrece in preajma ta si sa planuiesti in taina schimbari majore pe toate segmentele vietii. Spre seara, relaxeaza-te la o plimbare in aer liber.



Rac

In prima parte a zilei, gândurile năvalesc haotic, fiindu-ti dificil sa le ordonezi. Controleaza-te, lasa temerile deoparte si ai incredere ca in orice situatie te-ai afla, intregul Univers iti vine in ajutor. Datorita unor vesti despre o persoana aflata departe de granitele tarii sau despre o calatorie planuita demult este posibil sa-ti reorganizezi activitatile pentru urmatoarele patru saptamani. Dupa-amiza, relaxeaza-te la o sueta cu un prieten.



Leu

Ziua este favorabila rezolvarii chestiunilor financiare, alaturi de care esti implicat impreuna cu altii. Asa incat, verifica achitarea facturilor, plata serviciilor si a taxelor. Este bine sa ai in vedere si nevoile celor dragi, pentru care trebuie sa aloci o anumita suma de bani sau sa-ti oferi sprijinul moral. Temerile vizavi de bugetul disponibil sunt constructive, pentru ca te vor ajuta sa dramuiesti fiecare ban cum se cuvine.



Fecioara

Relatiile parteneriale sunt disonante. Se pot răsturna situatii, colaborari care pana acum se desfasurau intr-un regim convenabil. In primul rand ar trebui sa fii prudent in discutii, deoarece ai tendinta de a riposta dur la orice remarca venita din partea celorlalti. De fapt este o perioada in care se reformulează toate relatiile de colaborare, inclusiv relatia cu partenerul de viata. Fii deschis la schimbare si lasa deoparte tot ce iti prisosește!



Balanta

Este o zi importanta la serviciu. Pe de o parte, sarcinile de lucru pe care trebuie sa le realizezi impreuna cu altii se desfasoara anevoios. Iar, pe de alta parte, neplacerile salariale persista. Priveste totul cu detasare, dar in acelasi timp strecoara-te printre situatii si relatii in mod onorabil. Ai mai multa grija de tine, pentru ca sanatatea sistemului digestiv este precara. Ar fi bine să îți propui un regim de viata echilibrat si potrivit tie.



Scorpion

Iti doresti mai multa afectiune din partea celor dragi, dar se pare ca acestia iti raspund cu o alta monedă, decat cea dorita de tine. Discrepanța dintre nevoile tale sufletesti si ceea ce obtii din partea altora, tine doar de felul in care te raportezi tu la lumea înconjurătoare. Pentru ca esti combativ in ultimul timp, desi ai intentii bune, reusesti sa provoci animozitati in jurul tau. Tine cont de situatia si starea celorlalti! Astfel vei reusi sa cazi la pace cu toata lumea.



Sagetator

Ar fi minunat sa te ocupi de segmentul domestic. Contextul astral iti favorizeaza treburile gospodaresti si relatiile cu membrii familiei. Ai sanse sa-ti pui ideile in practica, atat cele care privesc reamenjarea spatiului de locuit, cat si ideile referitoare la organizarea unor reuniuni familiale cu majoritatea rudelor. Daca te straduiesti sa vorbesti pe intelesul tuturor vei observa ca usor iti vei castiga atat admiratori cat si sustinatori pentru tot ce doresti sa intreprinzi.



Capricorn

S-ar putea sa fii asaltat de multa lume. Prieteni, rude apropiate, colegii din domeniul profesional, dar si colegi sau fosti colegi de scoala. Exista undeva ascunsa bine in sufletul tau, o temere legata de toate aceste relatii, insa esti subiectiv. De fapt ti se creeaza contexte pentru a face o selectie drastică vizavi de toata aceasta lume care roieste in preajma ta. Ai incredere in flerul tau si debarasează-te fara menajamente de orice persoană pe care o simți inoportună.



Varsator

Aspectele materiale ale vietii cotidiene te preocupa intrega zi. Sigur ca pe alocuri sunt fondate, insa depinde numai de tine cum gestionezi acest segment. Posibil sa te necajesti pentru ca, deocamdata, bugetul disponibil iti permite putina libertate de miscare. Insa, daca ai sa privesti lucrurile prin prisma faptului ca daca acum ai o anumita suma, aceasta iti este suficienta, stralucirea ta nativa va creste in intensitate, iar sufletul tau se va linisti.



Pesti

Starea ta de spirit este schimbatoare. Dialogurile cu persoanele din anturajul profesional vor contribui la reorganizarea programului tau cotidian, pentru cel putin patru saptamani de acum incolo. La prima vedere ai putea sa te ingrijorezi, pentru ca vei iesi din zona ta de confort psihic si din tabieturile zilnice. Ai incredere ca te vei descurca excelent. Dupa-amiaza, rezerva-ti momente relaxante, plimbându-te în aer liber.