3 beneficii pe care le au caisele pentru sănătatea ta

Sezonul caiselor este pe cale sa inceapa. Aceste fructe gustoase sînt si extraordinar de sanatoase. Nu degeaba se numara printre delicatesele de sezon. Si pentru ca sînt destul de mici o caisa nu are decat 17 calorii. O portie de caise proaspete are 74 de calorii si contine:



– 3 g fibre, 2g proteine,



– 60% din necesarul tau zilnic de vitamina A,



– 26% din necesarul tau zilnic de vitamina C,



– 2% din necesarul tau zilnic de calciu,



– 3% din necesarul tau zilnic de fier,



– 7% din necesarul tau zilnic de vitamina E,



– 11% din necesarul tau zilnic de potasiu.



Si acestea sînt numai cativa dintre nutrietii pe care ii contin caisele.



Iata alte beneficii ale consumului de caise.



Imbunatateste acuitatea vizuala

Probabil ca stii deja ca vitamina A este asociata cu imbunatatirea vederii, insa mai exista si alte vitamine esentiale si minerale care te ajuta sa vezi mai bine. Vitaminele C si E fac parte din aceasta categorie iar in caise se gasesc din plin. Aceste fructe mai furnizeaza 6% din necesarul tau zilnic de cupru si 2% din necesarul tau zilnic de zinc. Potrivit Harvard Health Letter caisele se afla in topul alimentelor care imbunatatesc acuitatea vizuala.



Reduce inflamatiile

Includerea alimentelor antiinflamatorii, precum caisele in dieta iti protejeaza starea generala de sanatate. Inflamatia este legata de multe boli cronice precum artritele si de bolile de inima. Caisele sînt bogate in nutrientii numiti catechine, care previn inflamatiile. Catechinele, aceiasi compusi ce se gasesc si in ceaiul verde sustin sanatatea musculara ajutand muschii sa se refaca mai repede dupa un efort intens.



Imbunatateste digestia

Caisele sînt surse bogate de fibre atat solubile cat si insolubile. Fibrele combat constipatia si ajuta la imbunatatirea florei intestinale prin hranirea bacteriile bune de care omul are nevoie pentru a digera alimentele. O singura caisa furnizeaza un gram de fibre, iar dintr-o portie de fructe vei lua trei grame. Poate ca trei grame nu ti se par prea mult insa reprezinta 12% din necesarul tau zilnic.