Vezi care sunt avantajele și dezavantajele consumului de cireșe. Află informațiile nutriționale și proprietățile terapeutice ale cireșelor.



Ce beneficii aduc ciresele?



- Remineralizeaza organismul si favorizeaza digestia.

- Limiteaza procesele inflamatoare.

- Favorizeaza transpiratia si a melioreaza starile febrile.

- Previn/elimina procesul gripal si vantajeaza tenurile uscate si obosite, ciresele fiind folosite in foarte multe produse dermatocosmetice.



Informatii nutritionale



- In 100 de grame de cirese gasim 63 kcal.

- Cantitatea grasimilor este de 0.200 de grame.

- Totalul carbohidratilor este, intr-un total de 100 de grame de cirese, 16 grame.

- Proteinele se gasesc in cantitate de 1.1 grame.



Ce vitamine si minerale contin ciresele?



- Retinolul este prezent in continutul de vitamine al cireselor, alaturi de vitamina C (7 mg).

- Continutul in minerale raportat la 100 de grame de cirese este constituit din 222 mg de potasiu, 21 mg de fosfor si 13 mg de calciu.



Ce proprietati terapeutice au ciresele?



- Cozile de cirese au puternice efecte diuretice.

- Trateaza afectiunile renale (litiaza urica, pielite, nefrite, pielonefrite, cistite, uretrite, retentie urinara, colici renali, infectii renale, hidropizie).

- Trateaza afectiuni ale aparatului digestiv (ascita, diaree).

- Au rol in tratamentul reumatismului, al artritei, al gutei.

- Previn pericardita si arteroscleroza.

- Trateaza celulita si edemele.

- Ciresele amare previn cancerul de colon.



Care sunt dezavantajele consumului de cirese?



- Contin mult zahar si nu sunt recomandate in curele de slabire.

- Pot provoca alergii.