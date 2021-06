Legume de primăvară: proprietăți și beneficii

Primăvara organsimul uman trebuie să se adapteze la toate schimbările care au loc în natură și în mediul înconjurător. Alimentația corespunzătoare din această perioadă, bazată în principal pe legume de primăvară, poate reprezenta unul dintre elementele care contribuie la adaptarea rapidă a organismului.



Legumele de primavara precum ridichile, ceapa verde, spanacul, salata verde, urzicile si loboda constituie o sursa importanta de energie pentru organism, datorita numarului mare de vitamine, fibre si minerale care au rolul de a intari sistemul imunitar.



Nu trebuie omis nici faptul ca legumele si zarzavaturile proaspete au un efect energizant si detoxifiant asupra organismului, care este destul de slabit in aceasta perioada, mai ales din cauza anotimpului rece si a hranei sarace in vitamine asociate iernii.



Descopera care sunt cele mai sanatoase legume de primavara si asigura-ti doza necesara de energie pentru a trece mai usor peste acest sezon de tranzitie.



Ridichile lupta impotriva asteniei



Ridichile sunt unele dintre cele mai sanatoase si cele mai gustoase legume de primavara. Acestea contin vitamina C, vitamina B6, potasiu, magneziu, cupru, zinc, fier si calciu, fiind ideale daca te confrunti cu astenia de primavara. In plus, ridichile se remarca prin continutul ridicat de antioxidanti, fiind un bun detoxifiant si intaritor al imunitatii. Au o valoare nutrivitva modesta, 100 de grame de ridichi avand doar 20 de calorii si 1,6 grame fibre, motiv pentru care pot fi introduse cu succes in regimurile de slabire.



Ridichile sunt recunoscute si pentru efectele benefice pe care le au asupra sanatatii organismului, deoarece previn gripa si infectiile respiratorii, trateaza afectiunile stomacului (balonari abdominale, indigestii, refacerea florei intestinale) si afectiunile pulmonare, combat tusea si impiedica dezvoltarea pietrelor la rinichi. Datorita continutului ei, ridichea este considerata una dintre legumele care ajuta la prevenirea cancerului.



Ridichile se pot servi ca atare, cu putina sare, pot fi consumate in salate, supe si pe post de garnitura.



Salata verde, ajutor in cura de detoxifiere



Salata verde se remarca in special datorita proprietatilor detoxifiante, dar si continutului mare de minerale si vitamine, dintre care putem enumera vitaminele A, C, B1, B2, potasiu, fier, cupru, fosfor si molibden. Salata verde poate fi consumata cruda sau in salate, alaturi de alte legume de primavara, fiind apreciata si introdusa in regimurile de slabire pentru aportul sau energetic scazut (13 calorii la 100 grame) si pentru faptul ca are proprietatea de a conferi senzatia de satietate.



Continutul ridicat de fier face ca salata verde sa fie un tonic excelent, potrivit persoanelor anemice. Frunzele amarui ale salatei verzi stimuleaza digestia si metabolismul, dreneaza ficatul, intensifica tranzitul intestinal, curata vasele de sange si regleaza activitatea anumitor glande endocrine. In plus, potasiul din compozitia frunzelor proaspete ajuta la controlul ritmului cardiac si al tensiunii arteriale, iar cuprul si fierul sunt necesare pentru formarea celulelor rosii din sange.



Este important de retinut faptul ca salata, indiferent de modul de servire, se prepara cu cel putin o jumatate de ora inainte de a o consuma. Cand cumperi salata, orienteaza-te spre cea mai verde, deoarece cu cat este mai inchisa la culoare, cu atat este mai bogata in nutrimente.



Ceapa verde - sursa de antioxidanti



Ceapa verde este una dintre cele mai populare legume de primavara.

Aceasta are proprietati purificatoare, stimuland procesele de regenerare ale organismului. Ceapa verde contine vitamina C, potasiu, calciu, alicina, cuercitina (un antioxidant puternic) si fibre alimentare. O cura cu ceapa verde, efectuata pe perioada primaverii, poate avea un efect diuretic si antialergic, regland activitatea endocrina a organismului.



Ceapa verde poate vindeca unele afectiuni dermatologice. Consumata zilnic, aceasta are efect depurativ, ajutand la curatarea tenului. Cntinutul de alicina, care are efect antibacterian, detoxifiant si expectorant, face ca ceapa verde sa fie un remediu natural pentrua prevenirea si tratarea bolilor respiratorii. De asemenea, consumul regulat de ceapa verde contribuie la scaderea nivelului colesterolului in sange si al trigliceridelor, prevenind in acest fel bolile cardiovasculare.



Spanacul combate anemia



Spanacul este vestit pentru continutul ridicat de fier, ceea ce il face ideal pentru persoanele slabite, care sufera de anemie. In plus, spanacul contine o substanta numita saponina, care faciliteaza absorbtia fierului si a iodului, intarind astfel siatemul imunitar si dovedind o eficienta ridicata in lupta cu anemia si cu astenia. De asemenea, saponina este extrem de benefica pentru sistemul digestiv, stimuland si imbunatatind functionarea acestuia.



Spanacul contine vitaminele A, B2, B6, C, E si K, saruri minerale precum calciu, magneziu, zinc, fosfor, potasiu si sodiu, clorofila, beta-caroten si luteina. Prezenta acidului folic (vitamina B9) si a vitaminei B12 ajuta la cresterea numarului de globule rosii in sange.



Alte beneficii ale spanacului includ remineralizarea organismului, reglarea tensiunii arteriale si scaderea colesterolului in sange. In plus, fiind o sursa importanta de vitamina K, spanacul ajuta la absorbia calciului in oase, prevenind osteoporoza si intarind oasele. Se recomanda sa fie consumat proaspat, de preferinta intr-o salata, alaturi de alte cruditati.



Loboda remineralizeaza organismul



Mai putin populara decat spanacul, insa nu mai putin sanatoasa, loboda previne si combate astenia de primavara, actionand ca mineralizant si vitaminizant. Datorita pigmentilor si continutului foarte ridicat de vitamina C, loboda incetineste procesele de imbatranire din organism, facilitand regenerarea celulara.



De asemenea, loboda contribuie si la detoxifierea organismului, fiind indicata in curele de slabire si detoxifiere, in special datorita efectului sau diuretic. Loboda se remarca si prin continutul semnificativ de vitamina K, care are rolul de a creste rezistenta vaselor sanguine si de a reduce riscul accidentelor vasculare.



Pentru a beneficia de continutul bogat de vitamina C si K, se recomanda sa fie servita mai mult in salate si mai putin in ciorbe, deoarece prin fierbere isi pierde din proprietati.



Urzicile - bogate in aminoacizi si minerale



Nicio lista completa cu legume de primavara nu ar trebui sa omita urzicile. Acestea contin un numar mare de aminoacizi, vitaminele A, B2, C, K, clorofila, saruri minerale precum calciu, magneziu si fier, substante proteice, acid folic, amine si cetone, printre altele. Urzicile pot fi folosite cu succes si ca plante medicinale in cure pentru regenerarea organismului si pentru detoxifierea lui.



Dintre beneficiile numeroase ale urzicilor putem enumera vitaminizarea si reminalizarea organismului, combaterea anemiei, intarirea sistemului imunitar, stimularea metabolismului, detoxifiera organismului si regenerarea celulelor si a tesuturilor. Urzicile se pot consuma sub forma de pireu sau in salate.



Legumele de primavara nu trebuie sa lipseasca din alimentatia in aceasta perioada de tranzitie, deoarece au un efect extrem de benefic asupra organismului, ajutandu-l sa se adapteze usor si rapid la schimbarile asociate primaverii.