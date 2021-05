Ce spun astrele azi, 31 mai

Berbec

Ziua marchează schimbări importante in relatiile cu prietenii si protectorii din segmentul profesional. Este bine sa te tii la distanta de aceste peroane, mai ales ca sub masca bunavointei vor veni multi in preajma ta sa-ti ofere sprijin. Cu riscul de a ramane deocamdata singur, asuma-ti asta si detaseaza-te de ceilalti. Ai suficienta putere sa te descurci pe toate planurile vietii.



Taur

Posibil sa se declanseze schimbari importante in segmentul profesional. Este vorba despre asumarea unor responsabilitati noi, pe termen lung, de legarea unor relatii importante la nivel inalt cu persoane oficiale, deosebite. De asemenea poti obtine o functie importanta sau un rol conducator intr-un grup de lucru. Fii prudent pentru ca exista si reversul medaliei.



Gemeni

Ziua iti aduce o perpectiva mentala deosebita, insa vei realiza acest lucra abia spre seara. Dialogurile si evenimentele din preajma ta iti ofera o multime de revelatii. Este bine sa-ti dozezi eforturile, sa eviti dialogurile ample, deciziile majore si asumarea responsabilitatilor pe termen lung. Calatoriile in strainatate si studiile vor intra in sfera ta de interes. Dupa-amiaza, relaxeaza-te cu o carte buna.



Rac

In segmentul financiar se contureaza o etapa noua de castig de la si prin altii. Apar informatii noi referitoare la banii si bunurile pe care le administrezi si folosesti impreuna cu altii. Posibil sa existe si pierderi sau finalizarea unor colaborari, in urma celor aflate pe cai mai putin obisnuite. Rezerva momente si analizeaza in profunzime situatiile in care esti implicat.



Leu

Importanta zi la capitolul relatii parteneriale, pentru ca iti poate aduce finalul unor asemenea relatii. Controleaza-ti reactiile, starile interioare si vorbele! Exista riscul sa provoci neplaceri gratuite celor din preajma. Ai incredere ca tot acest tumult cotidian te ajuta sa faci loc in viata ta unor oameni noi, deosebiti, alaturi de care vei desfasura parteneriate de buna calitate.



Fecioara

La locul de munca se finalizeaza o etapa importanta. Energia zilei te va ajuta sa abordezi cu totul altfel de acum incolo, activitatile profesionale si relatiile de munca. Totodata se pot accentua afectiunile vechi și oboseala acumulată. De evitat pe cat posibil consultatiile, analizele medicale si interventiile chirurgicale, pentru ca exista risc crescut de erori.



Balanta

Posibil ca de astazi incolo sa te hotarasti ferm sa te pui in valoare mai mult, netinand cont de indrumarile celorlalti. Sunt momente potrivite detasarii de cei dragi, poate chiar sa finalizezi o relatie amoroasa care te impiedica sa progresezi. Si relatiile cu copiii vor suferi modificari, fie la nivel de conceptii si idei, fie la nivel de abordare a educarii lor.



Scorpion

In plan domestic vor aparea schimbari, care la prima vedere par usor de realizat. Indiferent ca este vorba despre casa, activitati gospodaresti sau relatii cu membrii familiei si rudele, lucrurile vor sta altfel de acum incolo. Vei avea revelatiile necesare pentru a-ti revizui conceptiile si atitudinea fata de de tot ce tine de neam si locuri natale. Insa lasa deciziile majore pentru zilele urmatoare.



Sagetator

Mentalul este bulversat astazi, fiind posibil sa-ti fie greu sa comunici, sa desfasori activitati intelectuale sau sa relationezi cu ceilalti. Tot ce tine de gandire, comunicare, calatorii este vulnerabil. Dozeaza-ti eforturile, controleaza-ti reactiile si vorbeste strictul necesar. Pe cât posibil amânăa discutiile importante si deciziile care te implica pe termen lung.



Capricorn

Se contureaza finalul unei etape de castig la locul de munca. Poti primi o suma de bani restanta si informatii despre modificarea regimului muncii si a platii aferente. Evita sa te hazardezi in planuri financiare care acum, pe moment, promit mult, dar au putine sanse de realizare. Totodata ar fi bine sa-ti revizuiesti sistemul valorilor morale si sa pui accentul si pe valorile spirituale autentice.



Varsator

Marcantă zi, pentru ca energia astrala te determina sa schimbi multe in viata ta. Bine ar fi sa-ti controlezi reactiile, sa eviti contactul cu ceilalti si sa te retragi in locuri linistite. Gandeste-te, pe indelete la situatia in care te afli si depisteaza punctele slabe. Cu rabdare, iertare, acceptare a tot si toate poti realiza acele schimbari de care ai nevoie acum, ca sa faci un salt evolutiv important.



Pesti

Chiar daca este inceputul saptamanii, fii discret si desfasoara numai activitati de rutina. Posibil sa te simti obosit, nelinistit si dornic de a te plimba in aer liber. Energia zilei te predispune sa te implici in activitati de anvergura, discutii ample sau sa iei decizii majore. Sanatatea este vulnerabila evidențiindu-se afecțiunile vechi, dar evita pe cat posibil analizele si consultatiile medicale.