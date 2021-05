Savanții: Brînza se aseamănă cu drogurile!

Oamenii de stiinta americani afirma ca brînza este asemanatoare drogurilor, din cauza unei substante chimice denumita "caseina", care genereaza dependenta si activeaza aceleasi regiuni cerebrale.



Savantii americani de la Universitatea Michigan au dorit sa identifice preparatul care functioneaza ca un fel de "drog din universul culinar". Ei au aflat ca acea substanta din produsele lactate - caseina - activeaza receptorii opioizi din creier, responsabili cu instalarea dependentei.



Totodata, cercetatorii americani au descoperit ca pizza este unul dintre preparatele alimentare care genereaza cea mai puternica dependenta, in mare parte datorita stratului de branza.



Potrivit profesorului Neal Barnard, membru in Physicians Committee for Responsible Medicine, caseina "se dezintegreaza in timpul digestiei si elibereaza o gama intreaga de opiacee, denumite casomorfine".



Anumiti savanti considera ca efectul pe care branza il are asupra creierului este atat de puternic incat alimentul a fost denumit "cocaina produselor lactate".



Mai multe studii au dezvaluit ca acele casomorfine se ataseaza de receptorii opioizi, care sunt asociati cu controlul durerii, senzatia de recompensare si dependenta.



Laptele contine o cantitate foarte mica de caseina, dar obtinerea unei jumatati de kilogram de branza necesita aproximativ 5 litri de lapte. Asadar, oamenii care mananca branza inghit cantitati relativ mari de caseina.



Potrivit unui studiu realizat de Universitatea Illinois din Statele Unite, caseina reprezinta până la 80% din structura proteinelor prezente in laptele de vaca.