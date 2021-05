Numărul milionarilor în Republica Moldova a crescut

Chiar dacă e un stat sărac, Republica Moldova are tot mai mulţi milionari. Chiar şi în pandemie numărul lor a crescut. Potrivit datelor prezentate astăzi de Serviciul Fiscal de Stat, acum sunt cu aproape 500 de milionari mai mult faţă de anul 2019, iar cel mai tânăr dintre ei are 18 ani. Restricţiile şi seceta de anul trecut au afectat însă veniturile şi cheltuielile mediului de afaceri, care au scăzut cu 8 la sută.



SERGHEI PUŞCUŢA, director, Serviciul Fiscal de Stat: „În anul 2020 Serviciul Fiscal de Stat a înregistrat 2962 de persoane care au obţinut venituri de peste 1 milion de lei.”



Anul trecut, venitul total al celor aproape 3 mii de milionari din Republica Moldova a fost de peste 9,6 miliarde de lei. În aceeaşi perioadă, ei au achitat impozite pe venit mai mari cu aproape 25 de milioane de lei faţă de anul 2019. Venitul maxim obţinut de un milionar în 2020, a fost de peste 83 de milioane de lei, ceea ce înseamnă un câştig de aproape şapte milioane de lei pe lună. Datele prezentate de Serviciul Fiscal de Stat arată că cel mai tânăr milionar are doar 18 de ani, iar cel mai vârstnic 97 de ani.



NUMĂRUL MILIONARILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA

SURSA: Serviciul Fiscal de Stat



Anul 2020 2 962 de milionari



Anul 2019 2 515 de milionari





VENITUL ÎNREGISTRAT DE MILIONARI



Anul 2020 9 694 miliarde de lei



Anul 2019 9 028 miliarde de lei



Veniturile prezentate de agenţii economici în 2020 sunt în scădere cu 8 la sută faţă de anul 2019. Responsabilii de la FISC au explicat şi de ce.





VENITURILE AGENŢILOR ECONOMICI



Anul 2020 397,5 miliarde de lei



Anul 2019 433, 4 miliarde de lei





SERGHEI PUŞCUŢA, director, Serviciul Fiscal de Stat: „Această scădere reflectă şi tendinţele care au fost înregistrate în economia naţională pe parcursul anului marcat de pandemia COVID 19. Aceşti indicatori au fost condiţionaţi şi de calamităţile naturale care s-au abătut peste ţara noastră în vara anului trecut”.



Impozitul pe venit declarat de agenţii economici a fost de 3,76 de miliarde de lei. Totodată, persoanele fizice au declarat venituri de peste 71 de miliarde de lei.



SERGHEI PUŞCUŢA, director, Serviciul Fiscal de Stat: „1,18 milioane cetăţeni au obţinut venituri în sumă de 71,6 miliarde lei şi suma impozitului de venit reţinut a constituit circa 5 miliarde de lei, faţă de anul 2019 suma venitului declarat a crescut cu 2,16 miliarde lei”.



Reprezentanţii FISC spun că a crescut şi numărul persoanelor care au solicitat redirecţionarea celor două procente din impozit anumitor organizaţii. Aceştia au donat 9,45 de milioane de lei din impozitele lor.