10 motive ca să mănînci zilnic nuci

Din cele mai vechi timpuri nucile au fost considerate un aliment benefic pentru sănătate, ele fiind folosite chiar şi în tratarea unor afecţiuni. Cu un conţinut bogat de nutrienţi, consumul acestora este extrem de benefic pentru organism.



1.Reduc nivelul colesterolului „rău” Cele mai recente studii arată beneficiile nucilor asupra inimii şi a sistemului cardiovascular. Datorită conţinutului de grăsimi nesaturate, în proporţie de aproximativ 60%, precum şi a potasiului şi magneziului, nucile sunt recomandate persoanelor care suferă de diverse boli de inimă sau de hipertensiune arterială. Studiile au arătat că acestea reduc nivelul colesterolului „rău”, LDL, din sînge şi întăresc pereţii vaselor de sînge. Astfel, persoanele care consumă aproximativ 30 de grame de nuci de două sau de trei ori pe săptămînă au un risc mult mai mic de apariţie a bolilor cardiovasculare. Aşadar, nucile îţi tin arterele flexibile, inima sănătoasă şi previn apariţia atacului cerebral.



2. Împotriva diabetului Pentru diabetici, nucile reprezintă un aliment preţios, deoarece au un procent mic de glucide. Ele pot fi consumate de persoanele cu diabet, deoarece acestora nu le este recomandat consumul de carne, nucile fiind un înlocuitor perfect al acesteia. În plus, nucile au şi un efect de scădere a glicemiei.



3. Împotriva cancerului O alimentaţie bogată în nuci previne apariţia cancerului la sîn, datorită conţinutului de acizi graşi Omega 3, a unor antioxidanţi, polifenoli şi fitosteroli.



4. Benefice pentru piele Datorită conţinutului de grăsimi, nucile sunt recomandate mai ales în perioada iernii, cînd factorii externi au un efect negativ asupra pielii. Totodată, ele îmbunătăţesc elasticitatea pielii, iar consumul lor este indicat şi persoanelor care suferă de diverse eczeme sau psoriazis.



5. Îmbunătăţesc memoria Cercetările arată că substanţele active din conţinutul nucilor au un efect benefic asupra vaselor de sînge care irigă creierul. Astfel, ele ajută la îmbunătăţirea memoriei şi a capacităţii de concentrare. Pentru mărirea capacităţii de concentrare se recomandă consumul zilnic a opt sau zece nuci amestecate cu patru lingurie de miere polifloră.



6. Împotriva afecţiunilor tiroidiene Prin conţinutul bogat de iod, nucile sunt recomandate în cazul afecţiunilor asociate glandei tiroide.



7. Împotriva stresului Durerile de cap şi stresul pot fi combătute cu un preparat sub formă de pastă de nuci. Amestecă foarte bine, pînă se obţine o pastă, miezul a zece nuci verzi cu o lingură de miere şi adaugă apoi un pahar natural de fructe. Acest preparat are efect energizant şi combate stresul. Pentru ca efectul să fie vizibil se recomandă să urmezi acest tratament timp de patru săptămîni.



8. Coaja, bună pentru stomac În această perioadă, decojim nucile verzi şi aruncăm coaja, fără să ştim că are efecte benefice asupra sănătăţii. Coaja nucilor verzi este indicată pentru combaterea afecţiunilor la nivelul stomacului, precum infecţiile intestinale acute. Preparare: în 300 ml de apă adaugă aproximativ cinci linguriţe de coji de nuci verzi mărunţite şi lasă-le la macerat zece ore. Se strecoară, iar amestecul rămas se fierbe cu 300 ml de apă timp de cinci minute. Combină apoi cele două preparate şi bea aproximativ un litru pe parcursul unei zile pentru a remedia problemele.



9. Tratează reumatismul Bogate în săruri de zinc, magneziu, fier, sulf, calciu şi vitaminele A, B şi E, nucile au o mare valoare energetică. Se recomandă consumul zilnic al miezului de la şase nuci, care se vor mastica foarte bine. Extern, cataplasmele cu frunze de nuc, aplicate local, reduc durerile reumatice.



10. Te ajută să slăbeşti Nu sunt puţine persoanele care susţin că nucile îngraşă. În realitate, ele sunt bogate în grăsimi şi proteine, dar nu schimbă metabolismul. De aceea, în cantităţi moderate, nucile pot fi incluse în regimurile de slăbire pentru că asigură senzaţia de saţietate şi stopează tendinţa de a mînca mai mult.



Contraindicații Consumul de nuci nu este contraindicat persoanelor care suferă de hepatită, dar acestea trebuie să consume cantităţi mici. Nucile nu provoacă tulburări digestive dacă sunt corect asociate. Nu mînca niciodată nuci la o masă copioasă, de prînz sau cină. Se pot asocia cu crudităţi, dar nu se recomandă combinarea cu făinoase, carne, amidon, produse de patiserie şi dulciuri.