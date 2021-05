Ce spun astrele azi, 28 mai

Berbec

O zi cu adevarat rodnica, sub aspectul profesiei si carierei. Este momentul sa-ti pui la treaba talentele, sa iesi in fata, sa arati ce poti si sa-ti manifesti autoritatea in domeniul in care activezi. Ziua de astazi iti poate aduce o schimbare concreta pe care o astepti de mult timp si care va atrage dupa sine si o crestere a veniturilor. Asadar, nu e cazul sa fii modest si nici sa te temi de schimbare, ci sa accepti provocarile, asa cum iti sta tie bine.



Taur

Si pentru tine este posibila o transformare care vizeaza un contract de munca sau de colaborare. Daca asteptai definitivarea unor demersuri contractuale sau un raspuns legat de o colaborare, sunt mari sanse ca toate acestea sa se intample astazi. In orice caz, este vorba despre un succes in relatia cu o institutie, o companie sau un partener de afaceri, eventual de provenienta straina. De asemenea, unii Tauri pot decide astazi sa se inscrie la un curs .



Gemeni

Luna in Capricorn activeaza zona resurselor altora, fie ca e vorba de bani, calitati, cunostinte sau timp. Asadar, astazi iti vin tot felul de idei despre cum ai putea folosi ceva ce altii au, pentru a obtine un profit, pe termen lung. Este posibil sa te folosesti de banii partenerului pentru a face o afacere, sau de calitatile cuiva, care puse in comun cu ale tale, sa duca la castiguri de ambele parti. De asemenea, astazi poti face presiuni, pentru a recupera niste bani de la o institutie publica.



Rac

Pentru tine, Luna in Capricorn este de bun augur pentru crearea unor relatii benefice, prin intermediul carora afli informatii importante despre o afacere, sau reusesti sa inchei un contract de colaborare profitabil. Prin urmare, este indicat sa iesi in lume si sa nu refuzi nicio invitatie, indiferent cine este persoana care o lanseaza, pentru ca relatiile sociale sunt vitale acum. Este de asemenea un moment pretios pentru a face planuri impreuna cu jumatatea ta.



Leu

O zi de exceptie, sub aspectul muncii si carierei. Esti inzestrat cu simt practic si organizatoric, ai capacitatea de a lua cele mai bune decizii in privinta unor schimbari profesionale si mai ales, stii sa iti valorizezi munca si sa-ti ceri „partea leului”. Seriozitatea cu care te achiti de sarcinile zilnice si tenacitatea cu care te ocupi de un proiect, nu vor trece neobservate, asa ca asteapta-te la gesturi de recunoastere si la noi propuneri avantajoase.



Fecioara

Astazi te focusezi in special pe relatia sentimentala, care este posibil sa treaca prin niste modificari substantiale. Daca esti intr-o relatie de lunga durata, nu este exclus sa te gandesti la oficializarea acesteia. Daca esti singur, probabil ca astazi te vei gandi sa schimbi unele conceptii si credinte in ce priveste segmentul afectiv. Iar daca esti intr-o relatie aflata la inceput, probabil ca vei face un pas important inainte, respectiv niste gesturi de iubire si loialitate, in sensul sudarii acesteia.



Balanta

Domeniul de viata care castiga teren astazi, este cel al familiei, casei, caminului, locuintei. Probabil ca te gandesti sa faci rost de niste bani pentru a investi intr-un bun material util in casa, sau chiar intr-un bun imobiliar. Probabil ca vei face niste calcule impreuna cu partenerul, in acest sens. Oricum, ziua de astazi poate aduce decizii importante legate de investitii, conservare a resurselor si amenajarea spatiului locativ. Vestea buna este ca vin solutiile, deci vin si banii.



Scorpion

Pentru tine, este o zi bogata in discutii, intalniri si corespondenta, cu persoane potentiale partenere intr-o tranzactie, sau colaboratoare intr-un proiect. Pot exista si deplasari in sensul rezolvarii unor probleme administrative sau juridice. Oricum, orice ai face, esti motivat, tenace si perseverent, asa ca nu te lasi pana nu reusesti ce ti-ai propus pentru astazi. Cu precadere in prima parte a zilei, esti foarte convingator si nu accepti niciun refuz. O zi buna pentru semnari de contracte.



Sagetator

Toate eforturile si toata energia se indreapta astazi catre segmentul financiar. Porti discutii, tragi tot felul de sfori, schimbi strategii, si de cheltuieli, dar si de castiguri, astfel incat sa-ti cresti veniturile si sa te stabilizezi din punct de vedere financiar. Este o zi fructuoasa, chiar daca muncesti mult si esti nevoit sa faci tot felul de sacrificii. De fapt, simteai mai demult nevoia de o schimbare care sa-ti aduca beneficii materiale mai mari, iar acum e momentul potrivit.



Capricorn

Astazi se pare ca esti foarte preocupat de imaginea ta, de comportamentul si atitudinea in relatiile cu cei din jur, prin urmare, s-ar putea sa schimbi ceva pe ici pe colo, astfel incat sa castigi un plus de respect si apreciere. Schimbarea este si mai pregnanta, daca doresti sa-i faci impresie buna persoanei iubite. Oricum, te afli in continuare intr-o perioada favorabila in plan sentimental, ceea ce inseamna ca poti intra intr-o relatie noua sau o poti consolida frumos pe cea veche.



Varsator

Se pare ca astazi nu te simti confortabil in centrul atentiei, ci preferi planul secund. De asemenea, este o zi mai potrivita pentru introspectie si meditatie, decat pentru activitati care tin de practic si concret. Astfel vei avea acces la revelatii profunde si vei patrunde intelesuri subtile spirituale. Totusi, este posibil sa fii ajutat intr-o problema familiala sau patrimoniala, de o persoana care prefera sa ramana in anonimat.



Pesti

O zi minunata sub aspect social si relational. Toate activitatile care implica socializare, comunicare, cooperare si aliante, sunt favorizate. De fapt, este indicat sa cauti sa te implici in activitati de grup, eventual sa participi la evenimentele unde esti invitat si sa fii receptiv la toate informatiile care vin spre tine. Este de asemenea, o zi favorabila si pentru calatorii pe distante scurte, precum si pentru examene sau activitati administrative.