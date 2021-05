O violoncelistă cântă într-un centru de îngrijiri paliative pentru a alina durerea pacienţilor aflați în stare gravă

O violoncelistă încearcă să le aline durerea pacienților aflați în stare gravă. Pacienții centrului de îngrijiri paliative ''Jeanne Garnier'' din Paris o pot asculta, o dată pe săptămână, pe Claire Oppert, scrie Reuters.



Ea este absolventă a Conservatorului din Moscova și vizitează centrul din Paris în fiecare vineri pentru a cânta rezidenților bolnavi. Mulți dintre aceștia se luptă atât cu durerea fizică, cât şi cu impactul psihic al bolilor incurabile.



„Am dureri în permanență. Dar am descoperit că muzica mă ajută să evadez din durere. Asculți cu atenție și dacă este o parte cunoscută, anticipezi fiecare notă care urmează”, spunea Micheline Leroux, o pacientă care suferă de cancer.



Oppert își dorește să demonstreze că muzica are un rol terapeutic, luând parte la studii medicale pe această temă. Personalul centrului de îngrijiri nu are însă îndoieli în această privinţă.



„După ce pleacă Claire, îi găsim pe pacienți mai calmi și mai senini, câteodată atinși de muzică, câteodată fericiți. Au existat și lacrimi și momente de bucurie”, a spus îngrijitoarea Margarita Saldana.



Oppert le cântă pacienților de aproape un deceniu. În urmă cu aproape 10 ani, ea a intrat într-un azil cu violoncelul său, iar de atunci cântă bolnavilor.



„În îngrijirea paliativă există deseori durere, în ciuda morfinei și a numeroaselor medicamente. Muzica chiar are un efecta calmant asupra durerii reziduale”, a spus Oppert.