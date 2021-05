De ce e bine să mănînci condimentat?

Îţi dăm motive excelente: te ajută să slăbeşti, te revigorează şi te calmează. Iată cum.



Ardeii picanţi, rozmarinul, tumericul, scorţişoara, oregano... toate aceste condimente nu doar îţi parfumează şi îţi îmbunătăţesc gustul felurilor de mîncare, ci au şi numeroase efecte benefice asupra sănătăţii tale. Iată cum.



* Cură de slăbire: mîncărurile picante sunt perfecte. Mizează pe sos de chilli, pe ardei jalapenos tăiaţi felii şi presăraţi peste mîncare sau pe cîteva linguri de paprika iute. De ce? Mai multe studii efectuate în universităţile americane arată că, după o masă superpicantă, eşti mai puţin tentată să „suplimentezi" prînzul şi vei consuma, cu siguranţă, alimente cu mai puţine calorii. Capsaicina (substanţa conţinută de toţi aceşti ardei iuţi şi care de fapt dau acea senzaţie picantă) are ca efect reducerea greutăţii corporale prin mărirea consumului de energie şi reducerea poftei de mîncare. Ea va inhiba senzaţiile tale de poftă de ceva dulce, sărat sau gras. Nu doar atît: consumul de ardei iute duce la o mai bună circulaţie sangvină, are efect antiinflamator şi ameliorează durerile artitice. Încearcă-i cu tortilla, pizza.



* Vrei să respiri mai uşor: caută condimente ca turmericul (curcuma). Utilizat mai ales pentru prepararea mîncărurilor cu specific indian, turmericul are un miros asemănător gimbirului, dar cu o aromă mai puternică şi mai picantă. Medicii din Asia foloseau acest condiment pentru a trata problemele respiratorii (are efect calmant asupra căilor respiratorii inflamate de la fum, aer poluat, praf). Turmericul reduce riscul de afecţiuni pulmonare, astm, laringită, şi previne infecţiile. Cum îl poţi folosi? Medical, poţi lua cîteva tablete cu turmeric; dacă vrei să îl adaugi în mîncare, poţi să-l foloseşti pentru condimentarea orezului, peştelui, supelor.



* Dacă vrei să te calmezi şi să-ţi recapeţi starea de linişte: încearcă rozmarin, mentă, scorţişoară. Studiile arată că antioxidanţii pe care îi conţin aceste condimente calmează zona din creier destinată activităţilor de învăţat şi memorie. În plus, efectul lor este unul calmant. Cum le poţi folosi? Nelimitat, în tot felul de combinaţii, ceaiuri, prăjituri, supe.



* Reduc efectele grave pe care le are asupra organismului tău o masă bogată în grăsimi. Apelează la turmeric, oregano, rozmarin, paprika, cuişoare. Da, atunci cînd masa ta conţine alimente bogate în grăsimi, nivelul trigliceridelor creşte îngrijorător, iar organismul tinde să facă rezerve de grăsime. Atunci cînd adaugi condimente acestor alimente mai grase, nivelul trigliceridelor şi implict al insulinei scade, iar organismul nu îşi mai face „provizii". Adaugă aceste condimente în orez, supe, dulciuri, friptură.