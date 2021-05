Ce spun astrele azi, 25 mai

Berbec

O zi care te invita la cumpatare si prudenta in tot ce tine de finante. Pot aparea cheltuieli presante, dar poate fi vorba si despre penalizari sau amenzi, asa ca nu este momentul sa eludezi legea sau sa te faci ca nu observi o datorie mai veche. Sprijinul vine de la un prieten sau o cunostinta, care intervine pentru tine, scotandu-te dintr-o incurcatura, sau te imprumuta cu o suma de bani, pana depasesti impasul in care te afli.



Taur

Luna in Scorpion anunta tensiuni in relatia de cuplu sau intr-o relatie de colaborare. Motivele sunt lipsa de flexibilitate, dorinta de a controla totul, posesivitatea si gelozia, care se intetesc acum. Fie ca tensiunile vizeaza planul sentimental, fie ca se refera la cel profesional, ar fi bine sa te abtii de la afirmatii bazate pe orgoliu si sa accepti ca lucrurile pot sta si altfel decat le vezi tu.



Gemeni

Astazi este activata zona muncii si s-ar putea sa ti se para ca totul merge foarte greu. Comunicarea cu colegii poate fi vicioasa, iar rezultatele asteptate in urma eforturilor depuse nu le sunt pe plac sefilor sau colaboratorilor. Iar pentru ca cele mai multe probleme apar in primul rand din cauza incapacitatii tale de a cere si accepta sprijin, as spune ca cea mai potrivita atitudine este una bazata pe calm, concesivitate si, mai ales, cooperare.



Rac

Prima parte a zilei iti poate aduce stari emotionale contradictorii si nemultumiri in ce priveste iubirea si aprecierea primite din partea persoanei dragi sau din partea anturajului apropiat. Daca esti persoana publica sau ai de facut o prezentare in public, fii atent la declaratiile pe care le faci, pentru ca tinzi sa fii incisiv si sarcastic, atitudine care iti poate atrage o popularitate negativa. Pe de alta parte, astazi exista sanse de incepere a unui parteneriat solid, pe termen lung.



Leu

O zi cu Luna in Scorpion, care aduce in prim plan si intensifica o serie de ambitii profesionale. Pot sa apara conjuncturi care te invita sa-ti testezi limitele. Spre exemplu, ti se poate face o propunere tentanta de catre un superior sau un colaborator, care presupune sa studiezi in plus ceva sau sa depui un efort foarte mare pentru a te ridica la nivelul cerintelor. Practic, astazi ai ocazia sa faci dovada curajului si ambitiei. Dar atentie, in deciziile pe care le iei, bazeaza-te pe ce poti tu si nu pe ajutorul altora.



Fecioara

Emotii intense, stres, teama in fata unei decizii importante. Cam asa arata ziua te astazi pentru tine, mai ales daca ai de sustinut un examen, de facut o prezentare, de participat la un interviu, deci de demonstrat intr-un fel sau altul care iti este nivelul de pregatire. Alegerile pe care le ai de facut pot viza si un act oficial, respectiv un contract care nu prea te mai satisface. Insa cu toate emotiile si temerile inerente, pana la urma vei avea inspiratia necesara pentru a alege corect si avantajos.



Balanta

Luna in Scorpion, in zona banilor si resurselor proprii, te invita sa te gandesti la noi mijloace de castig si la noi strategii de conservare a resurselor materiale, astfel in incat sa te simti in siguranta pe termen lung. Aceste ganduri apar dupa ce, in cursul diminetii, iti dai seama ca ai de facut o serie de plati, care-ti cam subtiaza bugetul. E bine sa te sfatuiesti cu partenerul si sa-l informezi cu privire la intentiile tale, mai ales daca il implica direct.



Scorpion

Astazi se pot acutiza niste tensiuni mai vechi din relatia de cuplu si este necesar sa fii diplomat, oricat de greu pare, dar mai ales sa incerci o dicutie deschisa si onesta cu partenerul. Astfel vei afla ce are sa-ti reproseze si puteti lamuri o serie de neintelegeri impreuna. De fapt, sfatul Astrocafe.ro este sa nu lasi nimic neclarificat si nerezolvat in relatiile tale, indiferent de natura acestora, pentru ca te afli intr-o perioada delicata, in care orice conflict ia amploare pe zi ce trece, daca nu este prevenit sau dizolvat.



Sagetator

O zi destul de tensionata, pe axa muncii, relatiilor colegiale si sanatatii. Pe de o parte, este posibil sa te trezesti fara voie in mijlocul unor intrigi si invidii pe care nu le intelegi, iar pe de alta parte poti fi lipsit de chef si spor, la locul de munca. De asemenea, starea fizica poate sa-ti dea de furca, mai ales pana spre pranz, cand fie te simti obosit, fie apar probleme de metabolism. Sfatul meu este sa incerci sa abordezi cu detasare orice problema de serviciu si sa te ocupi mai mult de tine.



Capricorn

Dimineata te pot napadi tot felul de ganduri negre si nemultumiri, care au legatura cu domeniul sentimental. Supararea ta se poate datora lipsei de atentie si sustinere din partea persoanei dragi, dar si geloziei. Ai tendinta sa te compari cu altii, sa te simti mai putin important decat ei, sau ai sentimentul ca ai dat prea mult si ai primit prea putin, intr-o relatie. Spre seara insa, te vei simti mult mai bine, poate si datorita unui gest frumos din partea cuiva apropiat.



Varsator

Luna in Scorpion, plasata in zona carierei, te incurajeaza sa iesi in fata, sa arati de ce esti in stare si sa-ti exerciti puterea destul de dur, in mediul profesional. Cel putin in primele ore ale zilei, esti inclinat catre critici si masuri drastice, mai ales daca ai o functie de conducere si putere de decizie. Recomandarea Astrocafe.ro este sa profiti de aceasta zi pentru a-ti reevalua aspiratiile profesionale si eventual pentru a face niste demersuri in scopul ascensiunii si afirmarii, dara fara a fi lipsit de scrupule ori de maniere.



Pesti

Daca ti-ai propus ca astazi sa te ocupi de probleme administrative sau de demersuri cu caracter juridic, daca ti-ai programat vreo calatorie sau intalnire cu o persoana importanta, e bine sa alegi orele dupa-amiezei. Pentru ca in prima parte a zilei, poti intalni obstacole in toate aceste demersuri si nu faci decat sa te enervezi inutil. Este o zi excelenta insa pentru documentare, lectura si orice alt mijloc de evolutie spirituala.