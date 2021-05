După 14 luni de izolare, la Cernăuţi a avut loc deschiderea iarmarocului turistic

După 14 luni de izolare, la Cernăuţi oamenii au respirat … normalitate. Au cântat şi au petrecut în centrul oraşului, aşa cum o făceau până la pandemie. I-au scos din case festivalul turistic, meşterii populari care şi-au expus lucrările şi artiştii locali care au organizat un concert de zile mari. Festivalul marchează deschiderea sezonului estival.



La Cernăuţi are loc deschiderea iarmarocului turistic. Este prima acţiune de amploare după această pandemie care a afectat întreaga lume.



Alexandra Jar are 84 de ani şi este fericită că poate să arate lumii fosta ei ladă cu zestre. Ţine în ea cămăşi de peste 100 de ani şi articole nepreţuite. Spune că ar fi păcat să nu transmită mai departe tradiţia românească, aşa că, s-a îmbrăcat cu ia primită moştenire de la mama sa. Aşa a ieşit în centrul oraşului Cernăuţi să le vorbească oamenilor despre obiceiurile din nordul Bucovinei.



ALEXANDRA JAR, satul Mihoreni, Cernăuţi: „ Cămaşa care e pe mine are peste 100 de ani, mama mea, dumnezeu să o odihnească, a fost fata cu această cămaşă, şi iată lângă mine stă şi ne ascultă strănepotul Vasilică şi ne străduim ca el tot să ştie preţul acestor lucruri."



Festivalul turistic a reunit meşteri populari din toate localităţile din nordul Bucovinei. Au multe de povestit despre satele lor, dar spun că cea mai mare bogăţie sunt oamenii din aceste ţinuturi.



MAIA RACOCEA, comuna Noua Suliţă, Cernăuţi: „Am venit la iarmarocul turistic din Bucovina ca să prezentăm ceea ce avem mai frumos în comuna noastră şi vă invităm pe toţi la noi în comună."



MARIA ONOFREICIUC, comuna Voloca, Cernăuţi: „După o perioadă îndelungată de timp în care am fost în pandemie, carantină, suntem astăzi nespus de bucuroşi. Cea mai mare bogăţie a comunei, avem multe locuri frumoase, dar cea mai mare sunt oamenii, portul.”



Festivalul de la Cernauţi durează două zile şi deschide sezonul turistic.