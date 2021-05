Ce spun astrele azi, 24 mai

Berbec

Ziua iti aduce in prim plan achitarea facturilor sau relationarea cu institutiile financiare. Aspectele legate de bani si bunuri comune cu altii te pot ingrijora, pe considerentul ca acesti alții ar putea profita de generozitatea ta. Este doar o perceptie momentană, de aceea controleaza-ti reactiile. Totusi, pentru linistea ta sufleteasca pune bani deoparte si asigura-ti bunurile.



Taur

Starile tale de spirit se modifica astazi, in functie de relatia cu ceilalti. In mod special, partenerul de viata, dar si colaboratorii profesionali te provoaca mult. Rolul tensiunilor aparute intre tine si aceste persoane este de a te face sa renunti la parteneriatele, activitatile comune sau chiar persoanele care te solicita prea mult in favoarea lor.



Gemeni

Ai mult de lucru la serviciu, insa selecteaza prioritatile. Colegii vor si ei o mana de ajutor, insa mai intai rezolva-ti sarcinile tale de lucru. Fii atent si la sanatatea intregului organism, pentru ca este vulnerabil si are nevoie de odihna, dieta potrivita si detasare regulata de cotidian. A doua parte a zilei anunta discutii importante cu partenerul de viata si cu cei profesionali.



Rac

Minunat este ca esti vesel, bine dispus, chiar daca undeva, in umbra exista cativa nori care iti pândesc sufletul. Este bine sa te concentrezi pe treburile propuse pentru astazi, dar sa-ti rezervi si momente pentru a fi alaturi de cei dragi. Chiar daca, ceilalti iti fac reprosuri diverse, tu fii intelegator si depunde eforturi pentru a-i inveseli si pe ei.



Leu

Familia te solicita din plin. Ai rabdare si asculta ce au de zis membrii familei. Pe de alta parte, la serviciu este posibil sa fii tras la răspundere pentru anumite sarcini de lucru restante sau rezolvate incorect. De aceea, mobilizeaza-te si descurca ițele profesionale. Ai suficienta forta sa rezolvi atat indatoririle domestice, cat si pe cele profesionale.



Fecioara

Debutul saptamanii iti aduce in atentie demersuri intelectuale, atat la serviciu, cat si in sfera personala. Este bine sa te ocupi de corespondență, sa-ti pui in ordine actele, documentele sau sa porti acele discutii importante, amanate de mult, cu persoanele din anturajul socio-profesional. Multe calatorii pe distante scurte, pentru a rezolva diverse.



Balanta

Ziua iti aduce cheltuieli, fie pentru cumparaturi necesare casei sau membrilor familiei, fie pentru achitarea unor facturi. Este bine să te informezi corect vizavi de bugetul disponibil pentru urmatoarele patru saptamani, deoarece este posibil sa iti fluctueze veniturile. Dupa-amiaza, invită-i pe cei dragi la o cina amuzanta, insa fereste-te de extravaganțe sau mofturi.



Scorpion

Sunt momente bune pentru a-ti revizui programul cotidian si pentru a-ti imbunatati relatiile cu ceilalti. Elimina din preajma ta persoanele care te necăjesc si activitatile care te solicita prea mult. Ti-ar prinde bine un masaj de relaxare, abordarea unei diete de sezon, dar si o plimbare prin magazinele preferate alaturi de cineva drag si de incredere.



Sagetator

Chiar daca este inceputul saptamanii ar fi bine sa-ti dozezi eforturile si sa te ocupi de treburi usoare. Organismul tau mai are nevoie de odihna si detasare de tumultul cotidian. Insa, fiind ceva mai discret astazi ai putea observa bine culisele segmentului profesional in care activezi. Ti se vor revela adevaruri de care ar trebui sa tii cont de acum incolo.



Capricorn

Astazi oscilezi intre a da crezare spuselor unor prieteni sau persoanei iubite. Provocarea zilei consta in a gasi un echilibru intre ceea ce vine de la prieteni si ceea ce se petrece in segmentul sentimental. Granita dintre aceste tipuri de relatii este neclara si usor se pot confunda. De aceea, asculta si o parte, si alta. Rezerva-ti momente de relaxare, plimbându-te in aer liber.



Varsator

Este o zi cu multa animatie in sfera socio-profesionala. Intalniri si discutii importante cu sefii, colegii vor si ei o mana de ajutor de la tine si pe deasupra si membrii familiei au nevoie de tine. Selecteaza-ti prioritatile, pentru ca energia vitala este fluctuanta si este dificil sa te concetrezi pe multe treburi. Dupa-amiaza, fii alaturi de cei dragi.



Pesti

Situatiile apărute astazi te vor duce cu gandul la revizuirea filozofiei tale de viata. Discutiile purtate, ori cu cineva aflat departe de tara, ori cu cineva din anturajul profesional iti vor lamuri aspecte ale pozitiei tale in cadrul unui loc de munca in care activezi sau pe care il doresti. Parerile si sfaturile acestor persoane sunt viabile si ar fi bine sa le folosesti.