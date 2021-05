Natalia Gordienko: „Am făcut totul pentru a prezenta Moldova cu onoare şi mândrie”

„Am străpuns şi am făcut totul pentru a prezenta Moldova cu onoare şi mândrie. Şi cred sincer că totul a funcţionat”, este prima declaraţie a Nataliei Gordienko, după rezultatul de aseară al concursului internaţional de muzică „Eurovision 2021”.



Într-o postare pe facebook, interpreta a menţionat că „au fost cele mai grele zile din viaţa ei” făcând referinţă la măsurile anti-Covid de la Rotterdam şi a spus că în curând revine în ţară.



„Vreau să-mi exprim imensa recunoştinţă tuturor celor care m-au susţinut şi au votat! Am simţit sprijinul vostru la nivel celular”, se mai arată în mesajul Nataliei Gordienko.



Reprezentanta Republicii Moldova la Eurovision a interpretat piesa „Sugar”, care a poziţionat-o pe locul 13, cu un total de 115 puncte. Cele mai multe puncte din partea juriului, 12, Republica Moldova le-a primit din partea Bulgariei şi a Rusiei. Din partea publicului, Natalia Gordienko a primit, în total, 63 de puncte.



⠀În acest an, trupa rock Måneskinm, cu piesa „Zitti e buoni” a acumulat numărul maxim de puncte – 524, astfel devenind câştigătoarea Eurovision Song Contest 2021.