Ce spun astrele azi, 23 mai

Berbec

Zilele acestea veti fi plini de energie, ceea ce va fi de folos atunci cand interactionati cu cei dragi; chiar daca acestia trec printr-o perioada dificila, optimismul vostru ii va inspira si le face bine sa va aiba aproape. S-ar putea sa intalniti persoane noi la locul de munca, care ar putea sa influenteze viitorul carierei voastre, intr-un fel sau altul. Nu va lasati intimidati de aceasta oportunitate, ci incercati sa bateti fierul cat e cald; prfitati de fiecare ocazie favorabila care vi se prezinta in fata. Aveti tendinta sa testati loialitatea prietenilor apropiati; ar trebui sa lasati faptele lor sa vorbeasca de la sine si nu sa ii puneti in situatii sau discutii declansate chiar de voi.



Taur

Nu va ignorati superiorii atunci cand va ofera un sfat, deoarece fiecare vorba buna conteaza! S-ar putea sa dezvoltati o noua alergie usoara, deci fiti atenti la ceea ce mancati sau ce fel de animale atingeti si, cel mai important, asigurati-va ca aveti medicamentele necesare la indemana. In familie va avea loc o ceremonie importanta, cum ar fi o absolvire, un botez, o cununie; nu uitati sa treceti evenimentul in calendar, deoarece s-ar putea sa uitati de el si sa va treziti fara tinuta sau timpul liber necesar pentru a participa. Este posibil ca partenerul sa va ascunda ceva si acest lucru poate duce la racirea relatiei.



Gemeni

Daca participati la un proiect important la locul de munca, s-ar putea sa existe probleme de comunicare cu colegii – insa nu neaparat din partea voastra; daca nu beneficiati de cooperarea celeilalte parti, nu prea sunt sanse ca lucrurile sa evolueze normal. Desi este important sa fiti rabdatori cu cei dragi, in special atunci cand acestia trec printr-un moment dificil, nu uitati sa tineti cont si de respectul care vi se arata. Un surplus de energie va ajuta sa duceti la bun sfarsit orice va puneti astazi in minte; veti fi inspirati si productivi. In schimb, este foarte important sa nu va aruncati asupra unei investitii sau unui angajament de lunga durata, deoarece lucrurile se pot schimba de la o zi la alta.



Rac

Este posibil ca tendinta voastra de a va pedepsi pentru orice esec din viata personala sau de la locul de munca sa va afecteze starea psihica; foarte usor va puteti demoraliza insa tineti cont de faptul ca toti facem greseli! Este mult mai important sa invatam din acestea si sa mergem mai departe, ajutandu-ne de experienta capatata. S-ar putea ca sistemul imunitar sa fie vulnerabil. Nu intrati in panica daca un membru al familiei va contacteaza insistent; sunteti doar persoana perfecta pentru a-i ajuta. Astazi partenerul s-ar putea sa va calce pe nervi, insa aveti grija sa nu le adresati cuvinte pe care le veti regreta mai tarziu.



Leu

In aceste zile va veti bucura de o dispozitie foarte buna, ceea ce ii va determina pe cei din jur sa va ceara compania mult mai des si mai insistent. Daca lucrati intr-un loc unde interactionati des cu clientii, popularitatea voastra in randul lor ar putea sa atraga atentia unui superior, in sens pozitiv; profitati de acest lucru! S-ar putea sa se iveasca ocazia de a organiza o petrecere surpriza pentru cineva drag, astfel ca ar fi cazul sa va dati toata silinta in acest sens. Nu ignorati disconfortul de la nivelul articulatiilor, deoarece s-ar putea ca durerea sa se inrautateasca; desi simptomele apar in urma efortului, tocmai lipsa de activitate ar putea fi cauza.



Fecioara

S-ar putea ca o discutie cu cineva drag sa puna sub semnul intrebarii toate convingerile pe care le aveti. Acesta nu este un lucru negativ, deoarece abilitatea de a progresa in gandire este o calitate apreciata tot mai mult; putina flexibilitate poate ca nu ar strica. Nu lasati lipsa unui plan in cariera voastra sa va opreasca din a petrece timp cu cei dragi sau de la a face lucruri care va fac fericiti. Veti trece printr-o perioada in care situatia financiara ar putea sa va provoace anxietate; pentru a evita o astfel de situatie, stati cat mai departe de investitiile mari si cumparati doar ceea ce este necesar; cheltuielile inutile pot sa complice situatia nedorit de mult.



Balanta

Aveti toate calitatile necesare pentru a face urmatorul pas in cariera voastra, de aceea trebuie sa aveti incredere in voi insiva si curaj pentru a face pasii necesari. Daca sunteti deja in pragul semnarii unui contract, nu mai stati pe ganduri! Astrele vor favoriza tot ceea ce tine de progres in viata voastra. Aveti tendinta sa va bazati foarte mult pe sfaturile celorlalti atunci cand vine vorba de problemele personale; incercati sa fiti mai independenti. Daca de curand ati inceput o dieta, s-ar putea ca stresul din ultima vreme sa va afecteze progresul, iar acest lucru va va descuraja. Nu renuntati acum! Somnul linistit si timpul dedicat relaxarii ar ajuta.



Scorpion

Daca de curand ati avut parte de o experienta neplacuta la un eveniment social, s-ar putea ca fiecare decizie luata in aceasta perioada sa fie pusa sub semnul intrebarii de catre cei dragi sau de catre colegii de munca; unele dintre deciziile pe care le veti lua ar putea fi contestate. S-ar putea ca un membru al familiei sa devina sprijinul de care nu stiati ca aveti nevoie; incercati insa sa nu va ignorati prietenii in favoarea acestuia. Mare atentie atunci cand faceti investitii, deoarece veti observa o pierdere daca nu analizati fiecare detaliu; daca puteti, ar trebui sa amanati orice decizie care va poate influenta situatia financiara.



Sagetator

Daca va indepartati de cei dragi in aceasta perioada, s-ar putea sa observati cum starea voastra de spirit se deterioreaza simtitor. Acelasi lucru poate fi spus si despre colegii de la locul de munca; daca le refuzati ajutorul, atunci cand sunteti coplesiti de responsabilitati, veti fi considerati aroganti si nu independenti sau descurcareti. In special, daca nu reusiti sa duceti la bun sfarsit proiectele! O a doua privire la planul vostru de buget ar putea demonstra faptul ca, daca sunteti cumpatati, ati putea sa va permiteti din cand in cand sa va relaxati in afara orasului sau chiar in afara tarii; numai sa respectati conditia chibzuintei.



Capricorn

S-ar putea ca munca voastra sa aiba de suferit in ultima vreme; in loc sa dati vina pe ceilalti colegi sau pe calitatea materialelor puse la dispozitia voastra, ar trebui sa schimbati rutina de la locul de munca. Oricum, depinde doar de voi sa imbunatatiti lucrurile. Sunteti persoane care se vor plictisi repede, deci faceti tot posibilul sa aduceti o doza de inspiratie in viata profesionala. Daca nu reusiti, o pauza este o idee si mai buna, deoarece stresul din ultimele zile ar putea sa va afecteze si sanatatea. Din acest punct de vedere, s-ar putea sa va confruntati si cu dureri de spate sau de umeri ca urmare a unei pozitii incorecte la birou.



Varsator

In ciuda incurajarilor celor din jur, s-ar putea sa fiti mult prea timizi pentru a cauta oportunitati in cariera. Modestia chiar nu va ajuta in acest caz, asa ca indrazniti mai mult! S-ar putea ca telefonul sa va dea batai de cap astazi; veti primi apeluri de la persoane pe care ati prefera sa le evitati si emailuri la care trebuie sa raspundeti imediat. Presiunile vor fi mari. Dupa o zi atat de ocupata, o pauza v-ar folosi; daca nu aveti timp astazi sa iesiti in oras sau sa petreceti timp cu partenerul, planuiti o iesire pentru urmatorul weekend. De asemenea, aceasta ar putea fi o ocazie minunata pentru a petrece mai mult timp cu prietenii.



Pesti

In mod surprinzator, s-ar putea sa va destainuiti unei persoane la care nu va asteptati sa fie atat de intelegatoare; mai mult, s-ar putea sa fie vorba de o cunostinta si nu de un prieten apropiat. Acest lucru nu este ceva negativ! De fapt, sinceritatea voastra ar putea fi elementul care va va apropia de persoana respectiva mai mult decat ati fi anticipat. Aveti tendinta sa cheltuiti bani pe servicii de care nu aveti nevoie, cel mai probabil pentru ca va este greu sa spuneti "nu". In acest caz, evitati situatiile de acest gen si ganditi-va la un proiect folositor in care puteti investi; acest lucru va va determina sa faceti economii.