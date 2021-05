Angela Merkel speră că nu va intra în istorie ca o persoană "leneșă"

După 16 ani în care a condus Germania, după patru mandate de cancelar federal, o succesiune de crize europene și încercări diplomatice, Angela Merkel mai are o singură ambiție: să nu intre în istorie ca "leneșă", informează joi AFP.



Cancelarul federal german, care se va retrage din funcție după alegerile legislative din 26 septembrie, este cunoscută drept o persoană foarte muncitoare și rezistentă, atât în ședințele de negocieri cu lideri ai altor state, cât și cu șefii de landuri germane.



Cu toate acestea, întrebată joi în timpul unui forum organizat de postul de radio WDR despre ce nu i-ar plăcea să se scrie despre ea în cărțile de istorie, Angela Merkel a avut un singur răspuns: "Că aș fi fost leneșă".



Comentariul Angelei Merkel, 66 de ani, ca și zâmbetul ușor din colțul buzelor care îl însoțea, oglindește caracterul puțin extravertit al celei care rămâne personalitatea politică preferată a germanilor.



De la maratoane diplomatice până la summituri europene ce se prelungeau târziu în noapte, Angela Merkel a uimit mereu prin rezistența sa la oboseală.



De altfel, apropo de somnul său, ea a explicat în 2015: "Am capacități demne de o cămilă. Am o oarece aptitudine spre acumulare. Însă, la un moment dat, trebuie totuși să-mi refac plinul".



În acel an, de exemplu, ea a avut parte de o noapte albă și de 16 ore de negocieri la Minsk pentru un armistițiu în Ucraina, apoi de două zile de summit european în care s-a aflat în prima linie, asupra crizei din Grecia.



Angela Merkel și-a făcut întotdeauna un titlu de glorie în a consulta și concilia, chiar dacă acest lucru o face să întârzie în a lua o decizie.



"Metoda mea de lucru a fost întotdeauna de a crea legături, de a rezolva conflicte prin discuție", în opoziție cu alte comportamente ce constau în "a alimenta tensiunile și a le lăsa să explodeze", a mai explicat ea în timpul acestui forum.