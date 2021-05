Ce spun astrele azi, 21 mai

Berbec

O zi eficienta de munca si activitati profesionale. Astazi nimic nu-ti poate sta in cale si nimic nu te poate abate de la ambitiile si scopurile tale. Vrei sa ai lucrurile sub control si le vei avea, prin flerul excelent de conducator si organizator. Nu este exclus sa ti se dea pe mana un nou proiect provocator.



Taur

Luna in Fecioara, in zona iubirii, si aspectele sale, te invita sa-ti manifesti sentimentele si sa-ti impartasesti afectiunea pentru oameni dragi din viata ta. Poti face un cadou creativ sau, pur si simplu, dedici mai mult timp acestui segment de viata. Pe de alta parte, sunt avantajate toate activitatile creative sau care au legatura cu copiii.



Gemeni

Daca ai in plan rezolvarea unor probleme care tin de camin, locuinta sau patrimoniu, astazi o poti face cu succes. Luna in Fecioara te ajuta sa fii ordonat, organizat, riguros si, mai ales, atent la nevoile celorlalti. E posibil sa faci si niste investitii inspirate sau sa primesti sprijin financiar de la cineva din familie.



Rac

Astazi te poti exprima cu autoritate si putere, mai ales daca ai programat o intalnire sau o negociere. Este o zi in care sunt bine sustinute de catre astre toate demersurile ce tin de comunicare, schimburi, deplasari, documente. Atentia la detalii te ajuta sa obtii rezultate foarte bune in orice astfel de activitate.



Leu

O zi buna sub aspectul castigurilor financiare si/sau materiale provenite din munca proprie. Faci ce faci si te alegi cu niste oportunitati de castig pe termen lung. Dar pentru asta e necesar sa fii dispus sa depui niste eforturi si sa-ti asumi niste responsabilitati, ceea ce nu cred sa fie o problema pentru tine.



Fecioara

Cu Luna plasata in zodia ta, e clar ca astazi vei trai totul la intensitate maxima. Mai ales iubirea si tot ce tine de ea. Iar proiectele la care lucrezi, astazi pot avansa fantastic de mult si repede, pentru ca esti ferm, hotarat si pus pe fapte mari. Asadar, astazi ai sansa sa "joci" din plin, fara jumatati de masura!



Balanta

Ziua de astazi iti poate aduce raspunsuri launtrice fabuloase, revelatii, in urma introspectiei, experientelor traite si cautarilor in interiorul tau. Este, pe de alta parte, o zi a beneficiilor de mai multe tipuri, atat spiritual cat si material. Insa e foarte important sa eviti asteptarile si sa lasi sa vina orice vine. Sa primesti mesajele subtile.



Scorpion

Daca nici astazi nu esti constient de generozitatea prietenilor si a Universului intreg, atunci nu stiu cand poti fi. Deschide ochii si mintea, pentru a putea primi darurile ce vin spre tine pe diverse cai: prin prieteni, vesti, propuneri, promisiuni, idei. Noi colaborari si proiecte se arata la orizont.



Sagetator

In cazul tau, Luna in Fecioara activeaza zona carierei si puterii. Aspectele sunt frumoase, semn ca astazi te poti face remarcat si ascultat, te poti exprima cu putere si autoritate. Sansa iti surade, mai ales daca ai inceput un proiect nou in urma cu aproximativ o saptamana. Asadar, fii dechis si pregatit sa culegi niste roade, inclusiv materiale.



Capricorn

Experientele pe care le traiesti si oamenii pe care-i intalnesti astazi joaca rol de sursa de inspiratie si evolutie la nivel inalt. Pur si simplu ti se deschid noi orizonturi de gandire, cunoastere, evolutie. Este o zi frumoasa, in care ai ocazia sa simti placerea de a darui dar si de a primi, indiferent ce. Stai "treaz", asculta-ti ghidul interior.



Varsator

Se pare ca astazi esti rasfatat de astre, in sensul ca acestea creeaza contextul favorabil pentru a primi tot felul de daruri, favoruri sau recompense. Este o zi buna pentru a face un plan de "bataie" in ce priveste investitiile sau cheltuielile in familie. De asemenea, este un moment prielnic pentru orice fel de demers legat de finantari sau sponsorizari.



Pesti

Cooperarea este cuvantul de ordine astazi pentru tine. Luna in Fecioara, in zona relatiilor si parteneriatelor iti confera priza la public, magnetism, putere de convingere. Daca iti cautai aliati pentru un proiect, acum ii poti gasi. Daca iti doresti sa clarifici termenii si conditiile unui parteneriat, acesta este momentul oportun.