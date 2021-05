5 lucruri care ucid memoria noastră

Memoria - este o minune a biologiei umane, esenţa vieţii umane, dar, cu toate acestea, procesul este atît de complex că încă nu este pe deplin înţeles şi nu a fost studiat. Ca proces fiziologic de stocare de informaţii memoria nu este perfectă, şi, prin urmare, vulnerabilă pentru anumite forţe distructive.



Aceste forţe pot fi atît interne, cît şi externe şi pot afecta orice zonă a memoriei: senzorială, pe termen scurt sau lung. Potrivit foxnews.com există cîțiva factori, evitînd influenţa cărora poți contribui la utilizarea la maximum a oportunităţilor creierului.



Fumatul

Mai multe studii au arătat că un procent mare de fumători, în special de vîrstă mijlocie și înaintată, se observă o reducere atît a memoriei cît și abilităților cognitive generale.



Subnutriţie

Ca orice motor, creierul uman are nevoie de combustibil, şi anume de glucoză. În cazul în care creierul nu primește suficient combustibil, acesta nu poate funcţiona în mod corespunzător.



Herpes

În majoritatea cazurilor, herpesul nu vă face să uitaţi numele colegului, sau locul unde ați pus cheile. Dar există o formă mai gravă de infecție cunoscută sub numele de encefalită herpes, care poate provoca pierderi grave de memorie. Herpes simplex encefalita - o inflamație a creierului, una dintre cele mai grave infecții ale sistemului nervos central.



Situaţii stresante

Psihanaliza se bazează pe ideea că evenimentele stresante selectează particulele de memorie și trimit amintirile care se conțin acolo în colțuri inaccesibile ale subconștientului.



Hipnoza

Ceea ce se întîmplă în timpul hipnozei este de obicei uitat. Acest fenomen se numește amnezie posthipnotică. Şi aceasta se întîmplă numai cu oamenii care din start sînt siguri că tot ceea ce se întamplă în timpul acesta, va fi uitat. Cu toate acestea, această acţiune are un efect temporar, deoarece cele mai multe evenimente pot fi replicate cu uşurinţă în memorie cu ajutorul unor fraze sau acţiuni special selectate.