Ce spun astrele azi, 19 mai

Berbec

Luna se plaseaza in Leu, in zona expresiei de sine, bucuriei de viata si creativitatii, conferindu-ti o stare euforica, un optimism nejustificat si un impuls aproape necontrolabil de a face schimbari si a-ti asuma riscuri.Daca schimbarile tin de latura sentimentala, nu sunt deloc indicate. In schimb, daca vizeaza un proiect artistic, sunt chiar recomandate.



Taur

Luna se afla in Leu si iti poate activa niste frustrari legate de bani si de siguranta materiala in general. De fapt, te afli intr-o perioada in care te tot gandesti cum sa faci rost de o suma de bani sau cum sa-ti suplimentezi veniturile. Si ai vreo cateva idei, numai ca trebuie sa mai ai rabdare pana se concretizeaza. In ce priveste sanatatea, evita excesele de orice fel.



Gemeni

Cu Luna situata in Leu, probabil ca te vei ocupa de redactarea unor documente, de corespondenta si de orice alta forma de comunicare. Poti lua parte la o intalnire importanta, unde se hotaraste deznodamantul unor demersuri juridice sau a unui contract. Este foarte important sa incerci sa asezi toate actiunile pe care le intreprinzi, intr-o forma legala.



Rac

Iti este gandul doar la bani si probabil ca te vei ocupa de niste plati sau iti vei face niste calcule , pentru a sti exact pe ce te bazezi in viitor. Sunt sanse de castig , prin valorificarea unui talent personal, pe care l-ai ignorat pana acum.



Leu

Luna intra in semnul tau zodiacal, deci iti vine apa la moara. Te simti mult mai bine, esti tonic si atragi oamenii in jurul tau ca un magnet. Totusi, energia de care dispui, ar trebui folosita mai mult pentru distractie, decat pentru schimbari, mai ales in ce priveste un parteneriat.



Fecioara

Ai tendinta de a fi reactiv si de a-ti exprima vehement, plenar si sarcastic pe alocuri, toate nemultumirile si frustrarile acumulate in ultima vreme. Recomandarea Astrocafe este sa fii atent ce spui si despre cine. Asigura-te de asemenea, ca detii informatiile corecte, pentru ca altfel, in a doua parte a zilei, e posibil sa regreti ca ai tras concluzii pripite.



Balanta

Astepti foarte mult de la cei din jur si nu ai rabdare sa le explici in detaliu punctul tau de vedere, iar acesta este un motiv in plus de incurcaturi si neintelegeri. Totusi, tensiunile se dizolva, prin interventia unui prieten sau a unei persoane care te gireaza cu incredere..



Scorpion

Dimineata poate fi destul de tensionata, din cauza unor incurcaturi aparute la serviciu, de care esti direct responsabil. Aceste tensiuni se pot acutiza sau poti fi tras la rapundere de superiori. Recomandarea mea este ca pe parcursul intregii zile sa fii prudent si riguros in toate demersurile profesionale, chiar daca singura ta miza este acum castigul.



Sagetator

Spiritele se mai calmeaza si probabil ca veti cauta solutii legale pentru a demara un proiect sau pentru a incheia un contract mult ravnit. Este o zi favorabila si pentru construirea unor relatii cu persoane din strainatate sau pentru inceperea unor studii.



Capricorn

Luna se afla in Leu, in zona emotiilor intense, dar si a banilor castigati prin intermediul altora. Asadar, este posibil, pe de o parte sa ai niste revelatii profunde despre tine, iar pe de alta parte, sa vina spre tine, oportunitati nesperate de castig.



Varsator

Poate sa apara o oportunitate minunata in ce priveste o colaborare sau o asociere, in vederea materializarii unei idei mai vechi. Totusi, iti recomandam sa nu iei acum o decizie finala si sa nu semnezi inca niciun act, sau sa fii sigur ca te documentezi atent si esti in cunostinta de cauza.



Pesti

Luna se afla in zona muncii si sanatatii. Asadar, pe de o parte, e indicat sa te ocupi de sanatate (poate chiar vei descoperi un remediu pentru o afectiune sau vei schimba ceva in alimentative), iar pe de alta parte, ai sansa sa stralucesti la locul de munca, prin rezultatele obtinute.