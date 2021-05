Ce spun astrele azi, 18 mai

Berbec

Luna in Leu, in crestere, plasata in zona iubirii, bucuriei de viata si expresiei de sine, iti poate aduce sansa de a iesi in fata, de a-ti manifesta abilitatile de leader si de a-ti etala talentele artistice. Este o zi frumoasa, in care nu numai ca te simti bine in pielea ta, ci poti creste frumos un proiect sau o relatie amoroasa. Dorinta de aventura nu lipseste, asa ca ai tot felul de idei nastrusnice, despre cum sa-ti petreci weekendul. De altfel, vrei sa faci numai ce-ti place, asa ca nu te uiti la bani cand e vorba de starea ta de bine.



Taur

Luna in Leu, plasata in zona familiei, te poate face destul de rigid in relatiile cu cei dragi. Ai tendinta sa-ti manifesti autoritatea in mediul familial, te astepti ca lucrurile sa fie facute in felul tau si accepti foarte greu punctele de vedere ale celorlalti. Mai ales daca se pune problema unor modificari in casa sau a unor decizii legate de administrarea bunurilor materiale. Incearca sa fii tolerant, flexibil si mai atent la nevoile celor din jur.



Gemeni

In cazul tau, Luna in Leu activeaza zona comunicarii si transmiterii de informatii, asa ca astazi esti foarte deschis catre comunicare, dar si catre relatii noi. Este o zi care poate aduce posibilitatea lamuririi unor neintelegeri cu cei din jur, sau a aflarii unor informatii legate de zona financiara, care te ajuta sa intelegi mai bine, gesturile facute de o persoana din anturaj, in urma cu cateva saptamani. Asadar, ziua de astazi poate aduce lumina intr-o problema financiara persistenta.



Rac

O zi frumoasa din punct de vedere financiar, in care ai sansa sa castigi niste bani in plus la salariu, sau iti iese in cale o afacere profitabila. Oricum, astazi iti sunt apreciate si valorizate atat abilitatile si aptitudinile personale, cat si rezultatele profesionale din ultima perioada. Spre seara, un prieten poate reitera o invitatie la un eveniment, care presupune cheltuiala de timp si bani, ceea ce te face sa fii nehotarat. Incearca sa impaci si capra si varza, acceptand invitatia si, in acelasi timp, dramuindu-ti banii.



Leu

Luna se afla in semnul tau zodiacal si este in crestere. Asadar, astazi esti in forma si, in plus, poti beneficia de ocazii in care sa-ti etalezi un talent artistic sau sa iti exerciti rolul de leader. Cert este ca vrei sa te faci auzit si te astepti sa-ti fie recunoscute meritele si autoritatea in domeniul in care activezi. Spre seara, este posibil sa apara niste tensiuni legate de cariera si se pare ca aceastea vizeaza o nemultumire ce tine de banii primiti pentru un proiect. Pe de alta parte, astazi poti planifica o calatorie sau poti primi vesti minunate din strainatate.



Fecioara

Luna in Leu se plaseaza intr-o zona a discretiei si retragerii departe de agitatia cotidiana, asa ca astazi incerci sa gasesti calea cea mai scurta si mai usoara pentru a te achia de sarcinile profesionale, sau chiar amani o parte dintre ele. In ce priveste zona actelor oficiale, fii atent la orice acord pe care-l faci, la orice act pe care-ti pui semnatura, pentru ca e posibil sa omiti niste detalii, sa citesti in graba conditiile si sa regreti niste hotarari luate acum. Mai bine amana orice astfel de demers.



Balanta

Luna in Leu, plasata in zona relatiilor sociale si activitatilor de grup, te ajuta sa stralucesti astazi, oriunde mergi. Esti apreciat, esti laudat si ai parte de oameni de calitate prin preajma. Este o zi favorabila documentarii in vederea planificarii unei vacante, impreuna cu partenerul de viata. Sau pur si simplu va faceti planuri de viitor impreuna. De asemenea, astazi se poate lega un parteneriat, o colaborare pe termen lung sau se poate vorbi despre o casatorie. Daca esti singur, fii pe faza, pentru ca dragostea pluteste in aer.



Scorpion

Cu Luna situata in Leu, in zona carierei, cu siguranta ca astazi vei lua in serios rolul de leder si organizator, luand masuri peste masuri, trasand tot felul de directive si impunandu-ti vointa.Mai ales daca ai functie de conducere, este necesar sa-ti asumi responsabilitatea in locul echipei tale si sa schimbi ceva , mai intai la tine si apoi la ceilalti. Una peste alta, masurile luate si munca depusa astazi, isi va arata roadele spre seara. In ce priveste relatia conjugala, este posibil ca astazi sa regreti niste gesturi facute in ultimele saptamani. Daca e asa, nu te sfii sa-ti ceri iertare.



Sagetator

Luna in crestere in Leu activeaza zona convingerilor, credintelor spirituale si principiilor de viata. S-ar putea ca astazi sa fie nevoie sa recunosti niste greseli pe care le-ai facut si apoi sa-ti schimbi atitudinea fata de colegi sau subalterni. Practic, e necesar sa renunti la unele principii, adica sa admiti ca sunt gresite, in schimbul recastigarii respectului la locul de munca si bunei functionari a unor proiecte. Spre seara, se anunta experiente sentimentale minunate.



Capricorn

O Luna in Leu plasata in zona resurselor materiale puse in comun si a beneficiilor obtinute prin intermediul altora, care vorbeste despre sanse de castig financiar prin intermedierea unei tranzactii sau despre posibilitatea de a-ti echilibra bugetul, in urma sprijinului oferit de cineva din familie. In ce priveste relatia de iubire, este posibil ca astazi sa regreti un gest generos facut fata de persoana iubita sau pur si simplu sa devii mai rezervat fata de aceasta. Daca ai copii, incearca sa comunici mai mult cu ei.



Varsator

Este o zi minunata, pentru ca ai sansa de a constientiza unele limite, inhibitii si blocaje, pe care le-ai lasat sa te opreasca deseori. Este momentul sa renunti la neincrederea in tine sau in altii, la suspiciuni (legate de o afacere sau de un parteneriat, de exemplu) si sa reiei niste demersuri care tin de repararea imaginii tale sau de incheierea unui contract pe termen lung. O zi excelenta pentru intalniri, negocieri si dicutii deschise, pentru ca de data aceasta stii ce vrei si esti foarte convingator.



Pesti

O Luna in Leu harnica si responsabila, care pe tine te pune la treaba serios, in timp ce pe altii ii duce cu gandul la distractie. Insa nu trebuie sa-ti para rau, pentru ca munca iti este rasplatita corespunzator, in sensul ca primesti bani in plus la salariu, un bonus sau o prima. Daca nu te alegi cu bani in plus, probabil ca faci o investitie profitabila sau escaladezi in mod suprinzator, o datorie mai veche. Unii nativi Pesti pot regasi astazi obiecte sau acte pierdute.