Ipoteză surprinzătoare. Pe Marte ar putea exista vulcani încă activi

Imaginile de pe Marte trimise de sondele spațiale fac ca planeta să pară un deșert liniștit și înghețat în care nu s-a întâmplat nimic de miliarde de ani, cu excepția unor furtuni de praf. Dar noi cercetări sugerează că planeta roșie ar putea avea vulcani încă activi, relatează CNN.



Oamenii de știință încă încearcă să înțeleagă istoria planetei Marte, iar roverele trimise acolo de NASA, precum Curiosity și Perseverance, pot ajuta la descoperirea dovezilor privind evoluția planetei. Se știe că Marte era mult mai cald și mai puțin arid acum aproximativ 4 miliarde de ani. În urmă cu 3 miliarde de ani, planeta și-a pierdut atmosfera, iar apele au dispărut de la suprafață, însă cauza rămâne un mister.



Oamenii de știință credeau că o mare parte a activității vulcanice a planetei a avut loc între 3 și 4 miliarde de ani în urmă, împreună cu unele erupții izolate care au avut loc în urmă cu aproximativ 3 milioane de ani.



Dar sondele care orbitează în jurul lui Marte au furnizat imagini și date despre o zonă necunoscută până acum. Aceste informații recente arată dovezi ale activității vulcanice petrecute în ultimii 50.000 de ani - ceea ce este destul de recent, din punct de vedere astronomic.



Zona netedă și întunecată se întinde pe aproape 13 kilometri. Este înconjurată de o fisură vulcanică lungă de 30 de kilometri în sistemul de falii Cerberus Fossae, unde scoarța marțiană s-a desprins. Această zonă interesantă este situată în regiunea Elysium Planitia, a doua regiune vulcanică a planetei, ca mărime.



Studiul a fost publicat luni în revista Icarus.



„Acesta poate fi cel mai tânăr zăcământ vulcanic descoperit până acum pe Marte”, a spus autorul principal al studiului, David Horvath, cercetător la Institutul de Științe Planetare, într-un comunicat. „Dacă ar fi să comprimăm istoria geologică a lui Marte într-o singură zi, acest lucru s-a produs chiar în ultima secundă”, explică el.



Cercetătorii cred că aceste dovezi, inclusiv modul în care materialul a fost distribuit la suprafață, se potrivesc cu o erupție piroclastică, un tip de erupție vulcanică ce apare atunci când magma explodează din cauza gazelor în expansiune.



„Când am observat pentru prima dată acest zăcământ, am știut că este deosebit”, a Jeff Andrews-Hanna, profesor asociat la Laboratorul Lunar și Planetar al Universității din Arizona, coautor al studiului.



„Zăcământul nu seamănă cu nimic altceva găsit în regiune sau pe toată planeta Marte. Seamănă mai mult cu trăsăturile create de erupțiile vulcanice mai vechi de pe Lună și Mercur,” a adăugat el.



Cele mai multe dovezi ale activității vulcanice anterioare sunt similare curgerilor de lavă pe care le-am putea vedea pe Pământ. Dar acesta este diferit.



„Această caracteristică acoperă fluxurile de lavă din jur și pare a fi un zăcământ relativ proaspăt și subțire de cenușă și rocă, reprezentând un stil de erupție diferit de trăsăturile piroclastice identificate anterior”, a spus Horvath.



„Această erupție ar fi putut arunca cenușă până la 9,5 kilometri înălțime în atmosfera lui Marte. Este posibil ca aceste tipuri de depozite să fie mai frecvente, dar să fi fost erodate sau îngropate”, adaugă el.



Niciunul dintre roverele NASA nu este suficient de aproape pentru a investiga această caracteristică, dar sonda InSight Lander a NASA se află la aproximativ 1.600 de kilometri distanță. Nava studiază activitatea seismică de pe Marte de când a aterizat pe planetă, în noiembrie 2018.



În timp ce urmărea activitatea seismică, InSight a detectat două cutremure în regiunea din jurul Cerberus Fossae. Acestea nu sunt însă provocate de plăci tectonice, deoarece Marte nu are așa ceva. Oamenii de știință cred că magma s-ar putea mișca în adâncul planetei, provocând aceste cutremure.



„Vârsta fragedă a acestui zăcământ crește cu siguranță posibilitatea ca pe Marte să mai existe activitate vulcanică și este fascinant faptul că recentele cutremure detectate de misiunea InSight provin din Cerberus Fossae”, a spus Horvath.



„Aceasta ar putea fi cea mai recentă erupție vulcanică de pe Marte, dar cred că putem fi siguri că nu va fi ultima. Toate aceste date par să spună aceeași poveste: Marte nu este mort”, a spus Andrews-Hanna.