Natalia Gordienko și-a propus să ajungă și în cartea recordurilor Guinness

Artista din Republica Moldova, Natalia Gordienko, și-a propus să ajungă în cartea recordurilor Guinness.



Interpreta care în aceste zile se află în febra pregătirilor pentru Eurovision, vreau să ajungă nu doar în inimile celor care iubesc acest concurs, dar și să înregistreze un nou record Guinness. Cum? La fel prin muzică”.



Nota de pe finalul piesei ”Sugar”, pe care și-a propus să o atingă, ține 17 secunde. Și dacă Nataliei Gordienko îi va reuși această performanță, atunci artista din Republica Moldova ar putea ajunge în cartea recordurilor Guinness.



”După ce ai dansat timp de mai bine de două minute, să ei o notă care ține 17 secunde este un adevărat record pentru concursul Eurovision. Sper că o să îmi reușească și joi în semifinală și Doamne ajută și în marea finală”, a spus artista.



Artista spune că are mari emoții înaintea primei semifinale (aceasta va avea loc pe 20 mari), în care va ieși pe scenă sub numărul 7, dar spune că are încredere în echipa care îi este alături și speră să ajungă nu doar în marea finală, dar și printre primii în clasamentul final.



”Deși nu am fost susținuți în nici un fel de statul moldovenesc, cel mai mult mă doare că sînt oameni care își permit să critice”, a mărturisit Natalia pentru Noi.md.



Reamintim că în acest an concursul Eurovision se desfășoară la Rotterdam pentru a 65-a oară. Concursul are sloganul „Open up”, asta după ce anul trecut concursul a fost pentru început anulat, iar ulterior amînat pentru 2021.