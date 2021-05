5 beneficii ale untului de mango. Cum să-l folosești corect pentru o piele perfect hidratată

Auzim foarte des despre efectele benefice pentru piele și păr ale uleiului de cocos și untului de shea, dar ai aflat până acum de untul de mango?



Se pare că acest fruct, în afara faptului că este delicios, are și numeroase beneficii pentru frumusețe. Vitaminele, antioxidanții și acizii grași din sâmburii de mango fac ca acest fruct să fie folosit pe scară largă în industria cosmetică la fabricarea cremelor, balsamurilor de buze și a produselor pentru îngrijirea părului. Iată ce ar trebui să știi despre untul de mango și de ce să-l incluzi în rutina ta de îngrijire a pielii:



Ce este untul de mango?



Untul de mango este obținut nu din pulpa fructului așa cum ne-am aștepta, ci din sâmburii de mango. Conțin acizi grași care sunt extrași cu ajutorul preselor industriale astfel încât să se obțină un ulei pur, natural.



Care sunt beneficiile untului de mango?



Dacă vrei să înlocuiești o mulțime de produse de îngrijire cu unul singur, natural, atunci untul de mango este alegerea ideală.

Poate fi folosit în numeroase moduri, de la hidratarea tenului și a întregului corp, până la mască de păr, balsam de buze, tratament pentru păr uscat sau remediu împotriva arsurilor solare. Iată câteva dintre beneficiile untului de mango:



Hidratează intens pielea



Acest remediu natural are capacitatea de a hidrata intens pielea. Untul de mango conține vitaminele A, E și C, precum și acizi grași, printre care acidul oleic, care menține pielea suplă și hidratată pentru mult timp. Repară pielea foarte uscat de la nivelul coatelor, genunchilor și călcâielor, acționând precum un balsam emolient concentrat.



Protejează pielea și părul de razele UV



Untul de mango este bogat în vitamina C, care este cel mai important antioxidant pentru sănătatea pielii. Vitamina C ne protejează pielea de radicalii liberi care produc degradare la nivel celular atunci când pielea este expusă la soare.



Previne despicarea părului



Dacă ai părul uscat, degradat și lipsit de strălucire, untul de mango te ajută să-i redai frumusețea și sănătatea.

Componentele sale principale - acizii grași precum cel palmitic și izostearic - ajută la repararea vârfurilor despicate, reduce mătreața și oferă elasticitate părului. Folosește o mască de păr cu unt de mango și las-o să acționeze peste noapte pentru a obține rezultate uimitoare.



Estompează ridurile



Datorită conținutului de vitamina E și C, untul de mango poate să reducă aspectul liniilor fine, ridurilor și petelor pigmentare. De asemenea, este noncomedogenic ceea ce înseamnă că nu blochează porii și nu duce la apariția acneei. Un alt efect al untului de mango este estomparea cicatricilor și vergeturilor.



Calmează pielea iritată



Arsurile solare, înțepăturile de insecte și pielea iritată pot fi tratate cu ajutorul untului de mango. Acesta are proprietăți antiinflamatorii și antibacteriene care ajută la grăbirea vindecării.



Care sunt efectele adverse ale untului de mango?



Este un ingredient natural complet sigur, cu excepția cazului în care ești alergică la fructul de mango.

Trebuie să faci întotdeauna un test de toleranță înainte de a folosi orice ingredient nou, chiar dacă este 100% natural.



Cum să folosești și să păstrezi untul de mango



În primul rând trebuie să știi că untul de mango nu miroase precum fructul de mango. De asemenea, are o textură mai lejeră decât untul de shea și pătrunde mai ușor în piele, fără să lase urme uleioase.



Este important să alegi numai unt de mango nerafinat. Are de obicei o culoare alb ivorie și nu trebuie să conțină altceva în afară de grăsimi naturale extrase din samburele de mango. Verifică întotdeauna lista de ingrediente.



Untul de mango poate rezista de la patru până la șase luni dacă este păstrat corect, într-un loc întunecat și răcoros. Poate fi păstrat și la frigider, dar va avea o textură mai puțin cremoasă.



Pentru a aplica untul de mango folosește o linguriță sau o spatulă cu care să scoți untul din recipient.

Dacă îți folosești degetele, riști să expui untul de mango la căldură, murdărie și bacterii. De asemenea, această metodă te ajută să iei exact cantitatea de care ai nevoie și să eviți folosirea în exces. Aplică pe pielea curată și uscată pentru a o hidrata intens pe durata întregii zile. Este recomandat să folosești untul de mango o dată pe zi, fie că preferi dimineața sau seara.