Ce spun astrele azi, 15 mai

Berbec

Casa si familia te atrag in mod special la finalul acestei saptamani. Membrii familiei, rudele te asteapta cu drag. Vorbele lor dojenitoare iti vor aduce de fapt informatii utile, pe de o parte, iar pe de alta parte, îți vor aminte de vremurile copilăriei. Totusi ai grija sa eviti nostalgia profunda. Bucura-te de compania celor dragi si alcatuieste planuri de viitor alaturi de ei. Cel mai mare succes il au planurile domestice.



Taur

Sunt zile bune pentru intalniri cu neamurile si cu persoanele din anturajul apropiat. Se intrezaresc discutii interesante, dezbateri furtunoase pe teme sociale, dar si pe frivolitati. Fereste-te sa-ti expui parerile si sa te implici emotional in subiecte care te depasesc. Pe de alta parte, ai sanse de a calatori pe distante scurte, fie in vizita la prieteni, fie pentru a-ti rezolva diverse chestiuni personale sau profesionale.



Gemeni

Zilele acestea vor interveni cheltuieli, atât pentru cele necesare traiului cotidian, cat si pentru a oferi cadouri celor dragi. Chibzuiește fiecare ban si fereste-te de extravaganțe. Gestionarea bugetului disponibil iti revine numai tie, asa incat ia-ti in serios acest rol. Cei dragi vor urma cuminti instructiunile tale vizavi de cheltuieli, consumuri sau planuri de investitii. Ar fi bine sa ai in vedere si plata facturilor restante sau altor tipuri de datorii.



Rac

La finalul acestei saptamani detaseaza-te de cotidian, viziteaza locuri sfinte si bucura-te de compania celor dragi. Se pot accentua afectiunile vechi, de aceea ia-ti masuri de precautie si ingrijeste-te mai mult. Intr-o stare de pace si liniste interioara vei obtine revelatii deosebite vizavi de situatiile si relatiile in care esti implicat. Mai mult decat atat, vei descoperi solutii la tot ce te framanta. Profita de energia acestor zile!



Leu

Acest weekend iti aduce idei bune vizavi de noi planuri personale si profesionale. Membrii familiei te solicita mult cu nevoile si doleantele lor, insa tu fii vigilent si ocupa-te mai intai de tine. Duminica vor interveni stari de spirit fluctuante si de aceea, relationarea cu ceilalti este precara. Odihneste-te, alimenteaza-te corect si plimba-te in aer liber. Cu putin efort si deschidere sufleteasca te vei descurca excelent.



Fecioara

Se contureaza intalniri si discutii interesante cu prietenii, dar si cu persoanele care te pot ajuta și sustine in planurile tale profesionale. Chiar daca usor se poate ajunge la schimburi de replici zgomotoase este bine sa iei aminte la cele aflate in zilele acestui weekend. Pe de alta parte, ar fi bine sa fii mai selectiv cu anturajul căruia i te destăinui. A renunta la unii prieteni ti-ar fi de bun augur. Gandeste-te la asta pe îndelete, mai ales duminică!



Balanta

Finalul acestei saptamani iti aduce in preajma multa lume, mai ales rudele. Insă, este posibil ca printr-un concurs de imprejurari interesante sa te intalnesti si cu persoanele din anturajul profesional. Caruselul de activitati in care vei fi implicat iti va aduce discutii folositoare. Posibil, ca toata lume sa te urmareasca atent fie ca vorbesti, fie ca stai cuminte in ambientul inconjurator. Bucura-te de compania celorlalti cu inima deschisa!



Scorpion

Sunt momente favorabile pentru a te bucura de lecturarea unei carti bune, de vizonarea unui film de Oscar si de compania celor dragi. In urma evenimentelor din aceste zile ale weekend-ului este posibil sa-ti reevaluezi sistemul valorilor morale pe care il urmezi in viata cotidiana. Cineva cunoscut aflat in strainatate iti poate oferi informatii deosebite. Ar fi bine sa te gandesti si tu serios la aranjarea unei calatorii indepartate.



Sagetator

Discutiile privitoare la banii si bunurile comune cu neamurile sau cu partenerul de viata vor fi frecvente la sfarsitul acestei saptamani. Rezultatele dezbaterilor vor fi pozitive, in sensul ca se va ajunge la un consens aprobat de toti cei alaturi de care esti implicat in cheltuieli comune sau in folosirea si administrea unor bunuri deosebite. Totusi ar fi bine să fii retinut in a-ti prezenta ideile de investitii sau economii.



Capricorn

Relationarea cu ceilalti este deficitara la finalul acestei saptamani. Provocarile venite mai ales dinspre partenerul de viata iti va da de gândit. Tine cont de parerile celorlalti, insa ai in vedere si ideile tale. Pe de alta parte, ar fi bine daca ai medita putin pe seama faptului ca tu esti cel care trebuie sa-si schimbe atitudinea si felul in care priveste relatiile cu ceilalti. Serile acestor zile, transforma-le in sărbătoare alaturi de cei dragi.



Varsator

Ar fi bine sa te opresti din treburile cotidiene si sa-ti vezi de sanatate. Echilibreaza-ti eforturile si la nevoie cere sprijinul celor apropiati, mai ales in activitatile care presupun efort fizic mare. Esti vulnerabil si sensibil la remarcile sau reactiilor celorlalti. Controleaza-ti starile de spirit, pentru ca sunt momente pasagere si le pot depasi cu putina bunavointa. Odihna, remediile naturiste, aerul curat si detasarea de cotidian te ajuta cel mai mult.



Pesti

Capitolul amoros si relatia cu copiii îți vor capta toata atentia si eforturile in acest weekend. Posibil ca datorita unui membru al familiei sa reusesti partial sa desfasori activitati distractive alaturi de persoana iubita. Bine ar fi sa-ti faci timp si pentru familie si pentru distractiile dorite sau propuse de cei dragi. Insă, ai grija sa eviti extravaganțele si situațiile frivole. Niscai discutii furtunoase pot aparea de la cheltuielile comune.