Ce spun astrele azi, 14 mai

Berbec

O zi frumoasa, mai ales sub aspectul comunicariii si schimburilor. Luna in Gemeni te incurajeaza sa vorbesti mult si iti confera energie, dar si un soi de superficialitate, in sensul ca tinzi sa te apuci de mai multe lucruri odata si sa nu le finalizezi. Nu e o zi a muncii de rutina, care cere precizie si organizare, ci mai degraba, a ideilor puse in slujba muncii. De asemenea, comunicarea cu colegii de munca poate fi dificila, asa ca este necesar sa fii deschis si clar in exprimare.



Taur

Astazi ar fi bine sa-ti conservi cat de bine poti resursele materiale, sa fii precaut in ce priveste administrarea banilor, mai ales ca te simti frustrat din cauza ca ai cam ajuns la fundul sacului. De altfel, nu se poate spune ca esti prea generos, pentru ca iti pasa foarte mult de interesul personal si mai putin de cei din jur si nevoile lor.



Gemeni

Luna se afla in semnul tau zodiacal, astfel ca ai in general o stare de spirit buna. Tensiunile apar in momentul in care, din prea mult entuziasm si dorinta de socializare si distractie, uiti de o promisiune facuta familiei sau pur si simplu te faci ca uiti. Cu alte cuvinte, tinzi sa te sustragi din activitatile si planurile familiale, pentru a te dedica vietii sociale si relatiilor.



Rac

Ai chef sa lenevesti, sa meditezi, sa analizezi evenimentele care s-au intamplat in ultima vreme in viata ta. Si chiar este de preferat sa nu fortezi lucrurile in nicio directie, ci sa faci exact ce simti. Negocierile, calatoriile, discutiile si intalnirile importante ar trebui amanate. In schimb, documentarea, cercetarea, strangerea de informatii in ce priveste o problema profesionala, sunt de bun augur.



Leu

Luna in Gemeni te face expansiv, vorbaret, dornic sa iesi in lume. Numai ca, pana dupa-amiaza, tinzi sa refuzi orice invitatie si sa innabusi orice idee de distractie, din spirit de economie. Spre seara, reusesti sa te destinzi, participand la un eveniment reusit sau luand masa in oras cu prietenii. Nu este exclus sa cunosti o persoana, care fie iti furnizeaza niste informatii de care ai nevoie, fie iti face o propunere interesanta.



Fecioara

Luna in Gemeni activeaza zona carierei, imaginii sociale si prestigiului. Asadar, ziua de astazi pare sa fie dedicata in totalitate acestui segment de viata, unde te confrunti cu blocaje si nemultumiri, mai ales in privinta credibilitatii si statutului profesional. Practic ,te poti afla intr-o postura delicata la locul de munca , mai ales in prima parte a zilei. Sfatul meu este sa fii discret, sa eviti sa faci compromisuri si sa refuzi orice propunere care contravine principiilor tale.



Balanta

Luna trece prin Gemeni, activand zona crezurilor, convingerilor si gandirii superioare. Prin urmare, astazi ai capacitatea de a te ridica deasupra problemelor, privindu-le cu detasare si aducand in loc, dorinte si idealuri noi. Relatiile cu cei din jur capata un plus de armonie, iar imaginea ta se imbunatateste simtitor. Mai mult decat atat, exista mari sanse fie sa te indragostesti, fie sa pui temelia unui proiect creativ nou.



Scorpion

O zi cu Luna in Gemeni, care-ti poate revela intelesuri profunde ale vietii si fiintei. Probabil ca astazi vei cauta niste raspunsuri in interior sau vei fi interesat de tot felul de surse oculte, care sa te ajute sa afli un adevar la care nu ai avut acces. Este o zi excelenta si in plan financiar, pentru ca dupa-amiaza poti afla niste vesti surprinzatoare despre un profit , te poti trezi cu un dar pretios sau cu un bonus. Oricum, vin bani in plus.



Sagetator

Luna in Gemeni, adica exact in semnul zodiacal de vizavi, vorbeste despre deschiderea fata de tot ce exista in jurul tau, despre nevoia de confirmare a alegerilor tale, dar si despre recunoasterea primita. Te bucuri de apreciere, mai ales in a doua parte a zilei. Este posibil sa apara o propunere de colaborare sau sa stabilesti niste acorduri noi, cu oameni care vad potentialul din tine. De asemenea, pot exista discutii clarificatoare cu partenerul de viata.



Capricorn

O zi excelenta pentru munca, mai ales daca lucrezi intr-un domeniu care necesita comunicare, deplasari, redactare de documente sau transmitere de date. In prima parte a zilei, s-ar putea sa te lovesti de o serie de convingeri rigide ale colegilor sau superiorilor, de aceea ai nevoie sa fii flexibil. A doua parte a zilei, decurge mult mai lin la serviciu, iar in familie, poti avea parte de experiente inedite, in urma carora decizi sa faci niste schimbari, in ce priveste spatiul locativ de exemplu.



Varsator

O zi in care esti in plina forma si te simti inspirat. Luna tranziteaza zona creativitatii si iubirii, asa ca daca-ti asculti intuitia si iti lasi imaginatia libera, poti crea lucruri extraordinare. De asemenea, astazi tinzi sa cauti compania persoanelor mai tinere decat tine si esti mai inclinat catre distractie si catre toate formele de divertisment. Daca esti persoana publica sau te prezinti in fata unui public, vei fi aplaudat si vei castiga simpatia tututor. In plan sentimental, este o zi frumoasa, doar ca e necesar sa fii mai permisiv.



Pesti

Luna plasata in zona familiei si casei, poate activa unele griji legate de instabilitatea financiara, sau tensiuni in familie, pe tema administrarii banilor. Insa daca esti dispus sa accepti lucrurile asa cum sunt si sa lasi de la tine atunci cand discutiile cu cei dragi tind sa devina aprinse, vei face loc unor solutii nesperate, care vor aparea spre seara. In plus, este foarte important sa fii mereu atent la ce au cei din jur sa-ti transmita, pentru ca in aceasta perioada pot veni spre tine informatii si idei extraordinare.