4 boli care pot fi tratate cu lămîie

Lămîile pot fi folosite nu numai în bucatărie ci şi ca tratament împotriva bolilor. Iată 4 afecţiuni de sănătate unde lămîia are efecte curative.



Vindecă acneea



Vitamină C din lămîie ajută pielea să fie strălucitoare și omoară bacteriile care cauzează acneea. Bea limonadă dimineață dar în plus poți face și următoarele:



-Aplică cu degetul sau cu un tampon de vată suc proaspăt de lămîie pe acnee și lasă așa peste noapte. Spăla cu apa a două zi dimineață. Se poate să simți o ușoară arsură dar dispare repede.



-Amestecă o parte zeamă de lămîie proaspăt stoarsă cu o parte apa cu miere. Pune acest amestec pe zonele afectate și lasă o jumătate de oră, apoi clateste. Repetă de 2 ori pe zi, dimineață și seară.



Evident că în cazul unei acnee foarte severe, se recomanda consultarea unui medic specialist dermatolog, în paralel cu acest tratament natural.



Calmează anxietatea



Studiile arată că lămîia are efect de calmare și ajută la îndepărtarea oboselii, agitației, amețelii, nervozității și tensiunii. Inhalarea de ulei de lămîie crește capacitatea de concentrare și ține mintea în stare de alertă. Lămîia poate fi folosită și că odorizant de cameră în birouri, pentru a crește eficientă angajaților. Dacă te simți tensionat, pune pe o batistă puțin ulei de lămîie și inhalează.



Vindecă aftele



Proprietățile dovedite antibacteriene și antivirale ale lămîii pot acceleră procesul de vindecare în cazul aftelor. Amestecă sucul de lămîie cu apa caldă și clateste gură cu această combinație de trei ori pe zi. Nu contează dacă simți o senzație de arsură în contactul dintre lămîie și afte, contează că ea îți face mult bine, deci perseverează în folosirea ei.



Scade febra



Cînd ai febră din pricină răcelilor, bea o cană de suc de la 1-2 lămîi cu apa fierbinte și miere, bea-o toată o data, apoi la fel la fiecare 2 ore pînă cînd febră începe să cedeze.