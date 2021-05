Ce spun astrele azi, 13 mai

Berbec

Este posibil sa nu puteti ajunge la un compromis pentru o problema ce priveste intreaga familie, iar acest lucru va duce la racirea relatiilor. Daca situatia nu se amelioreaza, nu uitati ca nu sunteti singurii responsabili. Veti gasi un sprijin in partener, insa nu lasati propriile probleme sa distraga de la o eventuala dificultate cu care acesta se poate confrunta. S-ar putea ca o mica problema de sanatate sa presupuna niste cheltuieli neprevazute, asa ca fiti cat mai prudenti cu bugetul vostru; in orice caz, nu va aruncati la cheltuieli negandite, pentru ca riscul de a ramane descoperiti nu este doar teoretic. Este posibil ca la locul de munca sa fiti nevoiti sa faceti alegeri importante.



Taur

Daca sunteti casatoriti, s-ar putea ca relatia voastra sa fie pusa la incercare de dificultati financiare. Este important sa nu va acuzati partenerul, deoarece va fi nevoie de comunicare deschisa si compromisuri pentru a trece peste acest impas. Din aceasta cauza, se poate sa va puneti speranta in locul de munca, insa nu se anunta o promovare sau un alt motiv de satisfactie. Prezenta va este apreciata in grupul de prieteni deoarece aveti mereu idei bune pentru iesirile in oras. Daca v-ati simtit slabiti zilele acestea, este posibil sa va confruntati cu efectele unui stil de viata haotic; daca nu este asa, atunci poate ar fi bine sa consultati un medic.



Gemeni

S-ar putea sa observati o diferenta in atitudinea partenerului, insa daca aceasta este pozitiva sau negativa ramane de vazut. Nu incercati sa obtineti un raspuns prin insistenta, deoarece ar putea duce la un conflict; mai degraba, fiti mai rabdatori pentru a demonstra ca sunteti alaturi de partener. Daca va folositi mainile la locul de munca sau pentru un hobby, aveti grija astazi, deoarece veti fi predispusi micilor accidente. S-ar putea ca un prieten sau o ruda sa va ceara astazi o favoare. Chiar daca nu ii puteti ajuta, oferiti-le un sfat bun; faptul ca va aratati a fi disponibili poate avea o importanta mai mare decat ati crede.



Rac

Daca va simtiti slabiti sau observati o digestie dificila, s-ar putea ca acestea sa fie urmari ale unei probleme mentale si nu fizice; de exemplu, ele pot fi rezultatul anxietatii. O sursa de stres ar putea fi locul de munca, unde se produc foarte multe schimbari, iar mediul a devenit unul tensionat. Incercati sa impartiti sarcinile cu alte persoane si cereti ajutorul atunci cand va aflati in dificultate, pentru a evita problemele. Este o perioada buna pentru viata de cuplu; se poate ca partenerul sa va faca o surpriza cu ajutorul prietenilor apropiati. aratati-va aprecierea, chiar si pentru cel mai marunt gest; cu siguranta este facut cu toate bunele intentii.



Leu

Chiar daca atmosfera de la serviciu va fi una prielnica productivitatii, s-ar putea sa nu mai simtiti pasiunea de la inceput. Nu este o perioada buna pentru a schimba locul de munca, insa aveti posibilitatea sa incepeti un nou proiect care ar putea sa va inspire. Fiti atenti la cuvintele pe care le folositi, chiar daca mandria de multe ori devine un val peste ochii vostri; nu fiti surprinsi daca un prieten apropiat va critica atitudinea. In familie, conflictele pot fi evitate cu usurinta atunci cand discutati deschis despre orice problema. Starea de sanatate prezinta unele sincope; s-ar putea sa suferiti de migrene puternice.



Fecioara

Chiar daca atmosfera de la serviciu va fi una prielnica productivitatii, s-ar putea sa nu mai simtiti pasiunea de la inceput. Nu este o perioada buna pentru a schimba locul de munca, insa aveti posibilitatea sa incepeti un nou proiect care ar putea sa va inspire. Fiti atenti la cuvintele pe care le folositi, chiar daca mandria de multe ori devine un val peste ochii vostri; nu fiti surprinsi daca un prieten apropiat va critica atitudinea. In familie, conflictele pot fi evitate cu usurinta atunci cand discutati deschis despre orice problema. Starea de sanatate prezinta unele sincope; s-ar putea sa suferiti de migrene puternice.



Balanta

Veti beneficia de o atitudine pozitiva, fapt ce nu va fi trecut cu vederea de catre colegii de la locul de munca. Nu va aruncati insa asupra oricarui proiect care va iese in cale; nu este o perioada buna pentru astfel de riscuri, dar nici pentru orice fel de jocuri de noroc. S-ar putea sa se iveasca o problema in viata de cuplu, insa suspiciunile voastre cele mai grave nu se vor adeveri. Faceti economii in aceasta perioada, deoarece s-ar putea ivi ocazia unei calatorii in afara tarii in curand. Daca nu ati mai auzit vesti de la rude, s-ar putea ca acestea sa isi doreasca mai multa initiativa din partea voastra – sunati-va familia!



Scorpion

Veti fi mai inspirati in aceasta perioada, insa nu lasati acest imbold creativ sa se piarda doar in imaginatia voastra. Profitati de situatie pentru a face o schimbare sau pentru a va interesa de un hobby artistic. S-ar putea ca atentia din partea membrilor familiei sa para sufocanta, dar nu cautati prea multe scuze pentru a-i evita deoarece acest lucru ar putea fi privit ca o insulta. Daca nu sunteti intr-o relatie, va asteapta o perioada agitata din acest punct de vedere. Desi s-ar putea sa intalniti pe cineva, diferentele de personalitate sau de stil de viata vor duce la o relatie agitata, asa ca nu trebuie sa va faceti mari iluzii.



Sagetator

Veti avea parte de o zi foarte buna la locul de munca, dar si acasa. Veti beneficia de mai mult timp liber, deoarece este posibil ca efortul depus in ultimul timp sa dea roade. Astfel, veti putea petrece mai mult timp cu familia. S-ar putea sa plecati in afara orasului impreuna cu copiii, care vor fi recunoscatori pentru schimbarea de peisaj. Nu va asteptati la scuze daca de curand ati avut parte de un conflict cu un prieten; este decizia voastra daca acceptati situatia asa cum este sau daca veti purta o discutie sincera. De asemenea, s-ar putea ca relatia cu parintii sa fie tensionata, insa nu este nimic de durata.



Capricorn

Nu asteptati ca oportunitatile sa va apara in cale fara niciun efort depus de voi! Daca va doriti ceva, actionati din timp si in mod perseverent. Urmand acest sfat, s-ar putea ca la locul de munca sa se produca schimbarea pe care o doreati de mult timp; cu siguranta ca v-ati facut numeroase planuri de ascensiune in cariera. S-ar putea sa va reintalniti cu un vechi prieten care are nevoie de ajutorul vostru. Desi dispuneti de foarte multa energie, iar situatia materiala se anunta a fi foarte buna, nu va lasati influentati de toate cerintele copiiilor. Atunci cand acestea sunt ridicole, este o oportunitate excelenta pentru a-i invata rabdarea si compromisul.



Varsator

O perioada cu multa energie si vitalitate, care nu va putea fi decat benefica pentru voi; daca de curand ati facut o schimbare in dieta sau nivelul de miscare, in sfarsit da roade. Nu va asteptati ca prietenii sa va sune mereu, deoarece s-ar putea produce o racire a relatiilor, nici voi nu stiti prea bine din ce motiv. In viata de cuplu, se anunta multe oportunitati pentru a imbunatati relatia; cel mai bine este sa va consultati cu partenerul pentru a face alegerea perfecta. S-ar putea ca la locul de munca sa va aflati in dificultate; exista prea multe sanse pentru a va dovedi calitatile si nu veti putea alege un proiect pentru care sa fiti responsabili, insa cel mai bine este sa consultati un coleg.



Pesti

S-ar putea ca in aceasta perioada sa aspirati la un stil de viata cu totul diferit de al vostru. Unele schimbari pot fi facute imediat, altele necesita timp; va trebui sa analizati cu atentie care sunt prioritatile voastre. Daca nu aveti un loc de munca, este posibil sa primiti o oferta destul de satisfacatoare, in curand. Desi sanatatea nu va face probleme, s-ar putea sa va preocupe sanatatea cuiva drag; incercati sa indemnati persoana respectiva catre un control de rutina, daca exista suspiciuni ca ceva nu este in regula. Astfel, ati putea scapa de o grija in plus. Daca va aflati intr-o relatie, se anunta o perioada dificila, care s-ar putea incheia intr-o despartire.