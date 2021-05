Peste 3 milioane de lalele au înflorit pe un teren din regiunea Cernăuţi, Ucraina. Locul este o adevărată atracţie turistică, iar imaginile au devenit virale pe internet. Florile au fost plantate de o femeie care a adus bulbii din Olanda. Ea spune că din cauza pandemiei are mari pierderi financiare, dar nu are de gând să renunţe la florile ei preferate.



VITALIE ZÂGREA, reporter TVR Moldova: „Câmpul cu lalele din comuna Mahala, regiunea Cernăuţi a devenit un loc de atracţie pentru mii de turişti bucovineni. Aici este un loc impecabil de odihnă unde te poţi relaxa şi admira aceste minunate flori de primăvară – lalelele."



Lalele au fost plantate pe un teren de 3,5 hectare, de către o ucraineancă care a emigrat în urmă cu 20 de ani în Olanda. Impresionată de frumuseţea câmpurilor cu flori din ţara lalelelor, femeia a decis să-şi dezvolte o afacere asemănătoare acasă, la Cernăuţi. Anul acesta ea a sădit peste 60 de soiuri, de culori şi dimensiuni diferite.



MIROSLAVA MEREŞCO, antreprenor, satul Mahala, Ucraina: „Nu putem face anumite calcule. Anul trecut am avut pierderi imense din cauza regimului de carantină, dar anul acesta vom vedea, poate vom reuşi să recuperăm şi pierderile financiare de anul trecut. Vizitatorii pot cumpăra flori. În fiecare dimineaţă mă trezesc şi culeg cele mai frumoase lalele, facem buchete şi compoziţii speciale, ca atunci când vin clienţii să cumpere flori să nu alergăm pe câmpul cu lalele, dar să fie buchetul deja pregătit”.



În apropierea câmpului cu lalele este amenajat un loc pentru odihnă unde vizitatorii pot gusta din bucatele tradiţionale bucovinene. Pentru copii a fost amenajat un loc special de joacă.