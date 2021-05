Semne că ai o gândire negativă și resursele tale sunt la limită

O gândire negativă te consumă. Inițial îți spui că așa previi răul, te pui la adăpost. Ori îți dai seama că scenariile catastrofale îți fac viața un chin și îți strică nu doar starea ta de bine, ci și relațiile cu cei din jur. Sunt contexte când acest tip de gândire este atât de vechi, încât e o normalitate pentru tine și nici nu-l sesizezi. Fii atentă la ce îți comunică trupul tău și la modul în care te comporți.



Ești constant încordată fizic



Așa că începi să te plângi de dureri de spate (doar duci atâtea), de dureri de cap, de coloană cervicală. Ai o încordare musculară ca și cum urmează să intri în arenă, să te lupți cu diverse fiare sălbatice. Iar starea ta generală este una de luptă, de alertă.



Ai probleme cu somnul



Nici nu mai știi când ai dormit bine ultima dată. Dacă cineva te întreabă ce cadou ți-ai dori, știi deja ce răspunzi: somnul. Te culci târziu, te trezești de mai multe ori pe timpul nopții. Și chiar dacă te bagi în pat mai devreme, mintea ta se duce către acele ruminații negative care nu-ți mai dau pace.



Simți că e obligatoriu să performezi



Stresul parcă e a doua ta natură, și în general ai o părere proastă despre tine. Parcă mereu trebuie să dovedești ceva, că ești bună, valoroasă și muncești enorm pentru asta. Poate fi vorba despre serviciu, relația cu partenerul, prietenii sau familia de origine. Îți spui că alții se descurcă mai bine, sunt mai buni, tu nu, te compari constant cu alte persoane.



Alții sunt mereu de vină…



… și explodezi în relație cu ei. Ei sunt vinovați că ați pierdut vacanța, programarea la medic, că nu te-ai simțit bine în weekend etc. Te plângi constant și nimic nu te mulțumește vreodată. Găsești nod în papură pentru orice și nicio activitate nu pare incitantă. Nici ce îți făcea plăcere înainte, nici altceva nou. Ești temătoare, anxioasă pentru aproape fiecare pas pe care trebuie să îl faci.



Ai explozii emoționale



Acum ești foarte veselă, acum parcă ți s-au înecat corăbiile. Acum te bucuri de timpul cu cei dragi, acum parcă totul pare negru și vrei să te izolezi de ei. Ești copleșită ușor de orice are o minimă conotație negativă deoarece tu o exagerezi. Te simți ca într-un roller coaster emoțional și reacționezi ca atare. O întâmplare minoră poate duce la ceea ce se numește punte emoțională și să reacționez din urmă, cu dobândă, pentru un eveniment de acum foarte mulți ani, care te-a marcat.



Respingi oamenii…



… pentru că îți faci diverse gânduri negative despre ei. Că te vor răni, nu sunt serioși, vor să te folosească etc. Fără să ai o dovadă concretă în acest sens. Deși ai o uriașă nevoie de conectare, te izolezi și astfel îți deprivezi nevoia emoțională. Îți blochezi curiozitatea de a descoperi cum sunt ei în realitate.