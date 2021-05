6 alimente bogate in fibre

Cînd este vorba de creșterea numărului de fibre din dieta adăugarea acestor alimente te va ajuta să-ți îndeplinești obiectivul. Schimbă urmatoarele produse cu variante mai bune.



Inlocuieste sucul verde cu un smoothie verde

In produsul facut in casa poti pune banana, fructe proaspete sau congelate, iaurt grecesc si spanac baby.



Inlocuieste granola pe care o puneai in iaurt cu seminte de chia

Semintele de chia iti ofera in plus 10 g de fibre; aceeasi cantitate de granola ofera doar 1 g de fibre.



Inlocuieste marul cu zmeura

Zmeura este fructul cu cea mai mare cantitate de fibre, marul ofera jumatate din cantitatea de fibre comparativ cu zmeura.



Inlocuieste supa de pui cu una de legume si fasole

½ de cana fasole furnizeaza intre 6-8g de fibre (supa de pui niciun gram) si in plus contin proteina si fitonutrienti.



Inlocuieste pastele albe cu cele integrale

Pastele integrale au de trei ori mai multe fibre comparativ cu cele albe. Daca adaugi si o mana de legume, cantitatea de fibre devine si mai mare.



Inlocuieste orezul brun cu quinoa

In mod surprinzator ½ ceasca de orez ofera doar 1 gram de fibre. Aceeasi cantitate de quinoa furnizeaza 3 g de fibre