Ce spun astrele azi, 10 mai

Berbec

Se pare ca vei cheltui sume importante de bani. Pe de o parte, datorita nevoilor din planul profesional in care activezi, insa pe de alta parte, si pe trebuintele cotidiene. Verifica-ti atent bugetul, intrucat se anunta o perioada financiare foarte surpinzătoare. De fapt, totul face parte din transformarea ta personala, tranformare care include si o relationare diferita cu planul material al existentei. Vei avea tot ce ai nevoie.



Taur

Ziua îți aduce în atenție planurile tale de viata, gândite mai demult. Ar fi bine să le reevaluezi, sa vezi care sunt punctele tari si pe cele slabe, astfel incat sa imbunatatesti ce trebuie. Minunat este ca ai idei bune, mentalul fiindu-ti animat de gânduri mărețe. In a doua parte a zile este posibil sa fii prea sensibil la remarcile celorlalti. Programează o plimbare in aer liber sau o șueta cu cineva drag.



Gemeni

Sunt momente bune pentru odihnă, relaxare, dialog interior. Stările tale de spirit sunt fluctuante, de aceea fii prudent in relatiile cu ceilalti. Cu siguranta, energia astrala pe care o primesti astazi te va ajuta sa ai o alta perspectiva asupra evenimentelor in care esti implicat. Ai incredere ca totul se desfasoara in favoarea ta. Spre seara pot interveni chestiuni financiare comune cu alti, cum ar fi plata facturilor sau investitiile pe termen lung.



Rac

Se contueaza proiecte bune alaturi de prieteni. Fie ca este vorba despre un plan de vacanta, fie de unul profesional, implica-te serios. Colegii de muncă îți pot oferi sprijin neconditionat. Unii prieteni vechi sau unele persoane care te-au sustinut pana nu demult in demersurile tale profesionale isi pot retrage sustinerea sau te pot critica vehement vizavi de ideile tale. Asculta ce ți se spune și valorifică ceea ce îți este de folos.



Leu

Relatiile profesionale sunt la ordinea zilei. Mai ales dialogurile si întâlnirile cu șefii te vor solicita mult. S-ar putea sa primesti sarcini de lucru noi sau chiar o funcție de conducere. Se conturează multă muncă, responsabilități mari, dar si satisfacțiile personale si profesionale vor fi pe măsură. Totul este sa fii prudent la ceea ce ti se propune si sa eviti suprasolicitarea mentală. Dupa-amiaza, relaxeaza-te acasa, alaturi de cei dragi.



Fecioara

Este rost de dialoguri fructuoase cu oameni erudiți. Reține informațiile aflate astazi, pentru că te vor ajuta să-ți remodelezi planurile personale si profesionale. Posibil sa primesti sfaturi utile, pe care din grabă, le-ai putea refuza. Membrii familiei te pot spriji in tot ceea ce doresti sa intreprinzi. A doua parte a zilei este favorabila alcatuirii planurilor de calatorii sau pentru a te gândi serios la abordarea unor cursuri de pregătire.



Balanta

Este bine sa acorzi atentie sporită cheltuielilor de orice fel. S-ar putea sa fii nevoit să acoperi o mare parte din cheltuielile gospodăriei. De asemenea, un membru al familei va avea nevoie de ajutorul tau moral, dar si material. Selectează prioritățile, observa atent ce nevoi si doleanțe au cei dragi si abia apoi oferă-ți sprijinul. Insa, in ceea ce priveste trebuințele casei, sfătuiește-te cu membrii familiei.



Scorpion

Relationarea cu ceilalti este tensionata. Datorita mentalităților diferite, foarte usor se pot isca conflicte pe termen lung. Ferește-te de discuții ample si lasă-i pe ceilalți să vorbească mai mult. Exista si varianta ca un parteneriat vechi sa se destrame. Lasa lucrurile să-și urmeze cursul firesc. Ai incredere, ca Universul îți va trimite in loc, alte relatii si posibilitati de asociere in afaceri mult mai potrivite tie in aceasta etapa de viata.



Sagetator

Se contureaza multe treburi de facut, indiferent ca stai acasa sau te afli la serviciu. Insa, minunat este ca s-ar putea sa căștigi bani, bunuri sau favoruri de pe urma eforturilor depuse. Totul este să-ți dozezi eforturile și să te ocupi de priorități. Sanatatea este vunerabila. De evitat, pe cat posibil, consultatiile, analizele medicale si interventiile chirurgicale! Odihna, alimentatia potrivita si o plimbare in aer liber te ajuta mult.



Capricorn

Datorită unor discuții nefinalizate sau unor acțiuni reprobabile, foarte usor pot aparea discutii aprinse cu persoana iubita sau copiii. Este bine sa asculti ce au de spus cei dragi vizavi de nemultumirile lor. Insa, fereste-te de a te grabi sa le indeplinesti rapid orice moft. Există deocamdată o vulnerabilitate sufletească, astfel îți poți permite numai dialogurile sau acțiunile ușoare. Farmecul tău și puterea de convingere, foloseste-le din plin pentru a rezolva orice diferend.



Varsator

Casa si familia sunt preocuparile tale de astazi. Organizeaza activitati gopodaresti, antrenându-i si pe cei dragi in ceea ce doresti sa faci. Chiar daca, unii se vor opune ideilor tale, pana la urma te vor urma intocmai. Totusi este bine sa te sfatuiesti cu membrii familiei si sa tii cont si de nevoile sau doleantele lor. In a doua parte a zilei, planuieste reuniuni familiale si bucura-te de o șuetă cu cei dragi. Susținerea acestor persoane îți aduce liniște și sfaturi utile.



Pesti

Ești foarte serios, atât în ganduri, vorbe, cat si in si fapte. Poate fi dificil pentru ceilalti să-ți urmarească logica ideilor și să dialogheze cu tine. De aceea ar fi bine să-ți modelezi comunicarea, in functie de interlocutor si de situatie. Prietenii si persoanele care te sustin in planurile tale profesionale iti pot oferi sfaturi bune. Asculta-i cu răbdare si, pe cat posibil reține sau noteaza informatiile primite astazi. Iti vor fi de mare folos!