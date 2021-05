Ce spun astrele azi, 7 mai

Berbec

O veste excelenta este reprezentata de faptul ca meritele incep a-ti fi recunoscute, chiar daca munca nu iti este inca remunerata asa cum meriti. Fii spontan, dar nu exagera si incearca sa nu ai asteptari de la oamenii pe care nu ii cunosti inca bine. Fii rezervat atunci cand ti se promite ceva.



Taur

Poate ca a sosit momentul sa elimini status-quo-ul din viata ta. O zi in care poti construi orice pe fundatiile deja existente, mai ales si pentru ca bunul simt de care dai dovada iti va deschide o multime de usi. Oportunitatile de dezvoltare iti sunt la indemana, astazi…



Gemeni

Trebuie doar sa fii ceva mai atent decat de obicei pentru a observa ce anume se intampla in jurul tau. O zi favorabila nu doar instrospectiei, ci si analizei mediului in care te afli. Ramai receptiv si senzitiv la ceea ce este in jur, dar nu te lasa influentat de oamenii care incearca sa-si impuna parerea.



Rac

Ai putea incerca sa lasi totul balta si sa evadezi din lumea in care te afli, acum. Dar, trebuie sa iei aminte la faptul ca nu poti amana la nesfarsit indatoririle pe care le ai fata de ceilalti. Mai ales fata de prietenii tai. O zi in care socializarea este la fel de importanta ca si cariera ta si succesul pe care ti-l doresti.



Leu

Se pare ca ai acces la orice fel de resurse, astazi; mai ales la cele care le apartin altora. Cumva, se pare ca ai pus mana pe iarba fiarelor si nimic nu ramane ferecat, in calea ta. Un motiv in plus ca sa nu renunti la calatoria ta si – cu atat mai putin – la scopurile tale.



Fecioara

O zi in care simti ca trebuie sa mergi pana in panzele albe pentru a vedea fericirea pe chipul persoanei iubite. In acelasi timp, accesul la (inca) nebanuite surse de informatie iti ofera acel context de care ai nevoie pentru a face ceea ce tu stii cel mai bine. Evita sa ramai ancorat in idei invechite si rigide.



Balanta

Este posibil ca o mare parte dintre actiunile tale de astazi sa aiba un alt efect decat cel pe care il asteptai. Iti doresti libertate si sa nu mai faci ceea ce ti se impune, mai ales la locul de munca, insa riscul de a te certa si cu cei cu care esti prieten este crescut. Cantareste piatra inainte de a o arunca.



Scorpion

Valsul Lunii din semnul zodiacal Pesti (cel putin in cazul primei parti a acestei zile) corespunde cu o perioada in care te astepti sa ai parte de ceva imposibil de realizat sau de obtinut, in ceea ce priveste dragostea. Urmeaza calea Inimii tale, dar nu uita sa iti asculti si Mintea, in acelasi timp.



Sagetator

Primesti mult ajutor de la cei alaturi de care lucrezi, la locul de munca. Sefii sunt cei care iti sustin actiunile, chiar daca atitudinea lor da de inteles altceva. Cu toate acestea, chiar daca imaginatia ta zburda, aminteste-ti ca prezenta ta este dorita si acasa, in familie, nu doar in lumile de poveste.



Capricorn

In ceea ce te priveste, a fi optimist si a afisa un zambet calin atunci cand dialoghezi cu ceilalti, ar putea reprezenta cea mai buna decizie. Ei le lasa inspirati de atitudinea ta, iar in acest mod ii poti ajuta sa depaseasca obstacole si greutati imense. Vei fi recompensat la randul tau, cat de curand.



Varsator

Indicat este sa faci tot ce poti pentru a-ti pune ideile in aplicare. Chiar daca ai senzatia ca te indrepti intr-o directie gresita, incearca sa nu dai bir cu fugitii imediat, deoarece conceptele pe care tocmai le creezi au rolul de a schimba lumea, la un moment dat. Nu reactiona in urma impulsului de moment.



Pesti

Lenea iti este cel mai mare dusman, astazi. La fel si asteptarile. Este posibil si sa fii dezamagit, dar si sa ai parte de ceea ce iti doresti, insa intr-o alta forma decat te asteptai. Nu te culca pe-o ureche doar pentru ai castigat o batalie. Urmareste scopul final si avanseaza in aceasta directie.