5 băuturi care te ajută să combați răceala

Cel mai simplu e să inghiti cîteva pastile si să rezolvi efectele neplăcute ale unei răceli de sezon: nas înfundat, febră, strănut, dureri musulare. Avem noutăți pentru tine! Poti lupta cu virușii și boala si cu o altfel de farmacie. Una cu un gust mult mai plăcut si care vine la cană, pahar sau bol.



In loc sa ne tratam dupa ureche cu medicamente despre care credem ca ne vor face bine, mai bine ne umplem cana cu un ceai fierbinte sau cu alte bauturi care au puterea sa ne calmeze gatul iritat, sa ne deschida sinusurile si sa ne imbunatateasca sistemul imunitar.



Putem incerca un ceai din plante sau smoothie-uri din fructe care sa ne aduca un plus de vitamine. Iata lista cu bauturi care sa te ajute sa lupti cu raceala in sezonul rece.



1. Suc de roșii – este bogat in licopen si antioxidanti. Un singur pahar are 74% din doza zilnica necesara de Vitamina C şi 2% din cea de Vitamina A. Ambele sunt foarte importante pentru a proteja sistemul imunitar si pentru a lupta impotriva radicalilor liberi, cei vinovati de distrugerea celulelor. Intr-un pahar de suc de rosii vei gasi si vitaminele B1, B2, B3, B5 si B6, potasiu, magneziu, fier si fosfor.



2. Ceai de ghimbir, lămîie și miere - este un remediu natural care te ajuta pentru ca ghimbirul are proprietati antibacteriene, lamaia are vitamina C, iar mierea alina gatul iritat.



3. Ceai negru cu lămîie. Desi este foarte important sa te hidratezi si sa eviti cofeina cand esti racit, taninii din ceaiul negru sunt un ajutor pentru gatul iritat pentru ca intaresc mucoasa. Iar de lamaie ai nevoie pentru o doza suplimentara de Vitamina C.



4. Ceai verde. Chinezii il folosesc in scopuri medicinale de mai bine de 4.000 de ani si stiu ca este bogat in antioxidanti care ajuta la cresterea rezistentei sistemului imunitar. Asta pentru ca antioxidantii pe care ii contine (polifenoli, catechine si flaovonide) lupta impotriva radicalilor liberi, cauzati de poluare, stres sau factori chimici si care ne distrug celulele. Ca sa profiti de toti antioxidantii pe care ii are ceaiul verde poti bea o infuzie de Matcha (pudra de ceai verde concentrata).



5. Supa de pui. Puiul contine un aminoacid natural numit cisteina, eliberat cand se face supa din el. Din punct de vedere chimic, cisteina seamana cu un medicament numit acetilcisteina, pe care medicii il prescriu bolnavilor cu bronsita si infectii respiratorii.