Expoziţia inedită „Lumini de primăvară”, vernisată la Galeria „Constantin Brâncuşi” din Chişinău

Trei surori talentate: Eudochia Robu, Tatiana Vătavu şi Dina Emilian şi-au etalat împreună în premieră lucrările la Galeria „Constantin Brâncuşi” din capitală. Expoziţia, întitulată sugestiv „Lumini de primăvară”, e în armonie cu starea de spirit pe care o trăim cu toţii în săptămâna luminată, relatează Mesager.







La expoziţie au fost prezente doar cele două surori mai mari, Eudochia Robu şi Tatiana Vatavu. Cea de-a treia, Dina Emilian, stabilită la Moscova, nu a putut să participe la eveniment.



„Aşa ne-am gândit ca sa fie frumos: surorile mele prezintă ceramica, arta decorativă şi eu am venit cu pictura în ulei: „Seriile de îngeri”, „Tradiţii populare”, „Urătorii”, „Colindătorii” si „Naturi statice cu flori”. Îngerii sunt mereu alături de noi. ÎI simţim şi câte o dată îi vedem, sunt alături şi ne protejează totă viaţa. Sunt îngerii mei, de fapt, conceptul lucrărilor mele”, povesteşte pictoriţa Eudochia Robu.



Dina Emilian a prezentat lucrări de ceramică, tapiserie, grafică, toate poartă amprenta modernităţii, căutărilor, autenticului. Tatiana Vatavu vine cu o colecţie de ceramică orientată spre formele ancestrale, inspirate din ceramica populară, dar totodată foarte moderne.



„Un set de lucrări mai monumentale, eu le numesc „Bijuterii monumentale”. Îmi place foarte mult ceramica, cu toate că eu am terminat şi pictura la colegiu, dar ceramica cred că ţine de un ansamblu mai larg şi pot să mă exprim mai bine”, afirmă Tatiana Vatavu.



„Trei surori, e ceva frumos şi cel mai important că toate sunt talentate. O minune se întâmplă în această familie. Eu pe Eudochia o cunosc, iar pe Tatiana Vătavu şi Dina Emilian le-am aflat mai târziu. Aceste doua surori care vin cu arta decorativă, tapiserie, spre marea mea uimire, nu am ştiut, dar abia astăzi am descoperit că ele au fost elevele regretatului meu frate Vlad Bolboceanu", spune preşedintele Uniunii Artiştilor Plastici, Dumitru Bolboceanu.



„Prin ce se aseamănă ele? Cred că prin sensibilitate, prin ceea ce fac. Sala are o stare de sărbătoare şi anume a sărbătorii pascale, cu atât mai mult că avem multa lumină. Cred că şi spectatorii vor simţi această senzaţie a sărbătorescului”, spune artistul plastic Ghenadie Jalbă.



Lucrările celor trei surori au încântat privirile şi sufletul spectatorilor.



„Aş vrea să treacă drumul şi să vină şi la Academia de Ştinţe a Moldovei această expoziţie atât de deschisă, atât de sinceră, de luminoasă care să ne aducă un pic de bunătate în suflete, de care avem nevoie acum”, menţionează Liliana Condraticova, secretar ştiinţific general la AŞM.



„O expoziţie foarte diversă ca tehnică, dar şi conţinut. Cred că e o expoziţie simbolică cu seria de îngeri a Eudochiei Robu, o temă binecunoscută asupra căreia lucrează mai mulţi ani”, a subliniat Natalia Procop, cercetător ştiinţific la AŞM.



Dincolo de puritatea şi sfinţenia „Îngerilor”, de compoziţiile cu urători si colindători, naturile statice cu flori, Eudochia Robu a prezentat o lucrare mai dramatică întitulată „Zborul păsărilor albe”.



„Reprezintă practic vremurile pe care le trăim, lăsăm părinţii singuri acasă şi noi zburăm. Păsările sunt copiii care-s nevoiţi să plece din ţară spre ţări necunoscute, străine. Nu prea am vrut să expun această lucrare, dar m-am gândit că dacă am făcut-o, mă doare această temă”, menţionează pictoriţa Eudochia Robu.



Bucuria, lumina, dar şi durerea, dramele din viaţa noastră transpuse în lucrările talentatelor surori le puteţi admira la Galeria „Constantin Brâncuşi” până în data de 16 mai.